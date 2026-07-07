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Política

Negociación

Rendición de Cuentas: FA se acerca a blancos y colorados para lograr los dos votos que necesita

La Coalición Republicana espera escuchar este miércoles al ministro Oddone para luego tomar una posición común.

El miércoles, Oddone comparecerá ante el Parlamento para defender el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

El miércoles, Oddone comparecerá ante el Parlamento para defender el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
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Los partidos de la oposición vienen estudiando los 366 artículos de la Rendición de Cuentas para tomar una postura en conjunto sobre la votación a favor o en contra del proyecto de ley en general. El tema se trató este lunes en el directorio del Partido Nacional (PN). En una conferencia de prensa, luego de la sesión, el presidente del PN, Álvaro Delgado, señaló que este jueves se reunirá el directorio junto con la agrupación parlamentaria nacionalista para definir la posición del PN, y posteriormente habrá una reunión con el resto de la coalición “para tomar una posición en común”. Está previsto que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, comparezca el miércoles ante el Parlamento para presentar el proyecto.

Delgado sostuvo que la Rendición de Cuentas “termina siendo una mini LUC [ley de urgente consideración] u otro presupuesto” por “la cantidad de artículos que tiene, la cantidad de temas que toca, los recortes que hace, los tributos que crea, los cargos de confianza que crea y los temas de los que habla”. “Es el nuevo presupuesto, que empieza a regir a partir del 1° de enero de 2027. Estamos hablando de una situación que nos parece muy compleja, de falta de ejecución y rumbo. Es otro presupuesto, muy diferente al que se votó el año pasado, cuando debería ser simplemente una rendición de cuentas de ejecución del presupuesto quinquenal”, expresó.

Por otro lado, el diputado colorado Felipe Schipani señaló que van a escuchar a Oddone, este miércoles, para después tomar una resolución en conjunto.

De todos modos, Schipani adelantó que los legisladores colorados tienen “una visión muy crítica” del proyecto, por varias razones. La primera es que “parte de un nuevo impuesto, porque quitarle determinados beneficios tributarios a la compra de autos eléctricos es reimplantar un impuesto, que además va en sentido contrario a lo que el propio gobierno definió como una política”.

“Cercanía” con con blancos y colorados

La diputada del FA Inés Cortés fue consultado sobre la negociación con la oposición, ya que necesita dos votos para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados. Cortés aseguró que existe un “muy buen diálogo con los distintos legisladores”. De todos modos, consultada sobre el vínculo entre el FA y Cabildo Abierto –quien aportó sus votos para los cambios impositivos incluidos en el presupuesto– reconoció que actualmente “hay mayor diálogo con otros actores de la oposición”.

Cortés sostuvo que en este momento hay una cierta “cercanía” con algunos diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado con relación tanto a “cuestiones de contenidos” como a una eventual “aprobación” de la Rendición de Cuentas.

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