Rendición de Cuentas: FA se acerca a blancos y colorados para lograr los dos votos que necesita

De todos modos, Schipani adelantó que los legisladores colorados tienen “una visión muy crítica” del proyecto, por varias razones. La primera es que “parte de un nuevo impuesto, porque quitarle determinados beneficios tributarios a la compra de autos eléctricos es reimplantar un impuesto, que además va en sentido contrario a lo que el propio gobierno definió como una política”.

“Cercanía” con con blancos y colorados

La diputada del FA Inés Cortés fue consultado sobre la negociación con la oposición, ya que necesita dos votos para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados. Cortés aseguró que existe un “muy buen diálogo con los distintos legisladores”. De todos modos, consultada sobre el vínculo entre el FA y Cabildo Abierto –quien aportó sus votos para los cambios impositivos incluidos en el presupuesto– reconoció que actualmente “hay mayor diálogo con otros actores de la oposición”.

Cortés sostuvo que en este momento hay una cierta “cercanía” con algunos diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado con relación tanto a “cuestiones de contenidos” como a una eventual “aprobación” de la Rendición de Cuentas.