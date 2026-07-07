Los partidos de la oposición vienen estudiando los 366 artículos de la Rendición de Cuentas para tomar una postura en conjunto sobre la votación a favor o en contra del proyecto de ley en general. El tema se trató este lunes en el directorio del Partido Nacional (PN). En una conferencia de prensa, luego de la sesión, el presidente del PN, Álvaro Delgado, señaló que este jueves se reunirá el directorio junto con la agrupación parlamentaria nacionalista para definir la posición del PN, y posteriormente habrá una reunión con el resto de la coalición “para tomar una posición en común”. Está previsto que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, comparezca el miércoles ante el Parlamento para presentar el proyecto.
Negociación
Rendición de Cuentas: FA se acerca a blancos y colorados para lograr los dos votos que necesita
La Coalición Republicana espera escuchar este miércoles al ministro Oddone para luego tomar una posición común.