Pereira arremete contra la oposición: Le va "peor que al gobierno" en las encuestas

Los números del gobierno

Una encuesta de Factum consignó que hubo un aumento en la aprobación del gobierno hacia el 56%. En su visión, la medición es “extremadamente negativa para la izquierda y para la derecha de Uruguay”, ya que “en general tendemos a hablar de la evaluación del gobierno”, pero “a la oposición le va peor que al gobierno” y habría que prender “luces amarillas” por el descontento en la política.

“Como partido de gobierno asumimos que hay una caída, que es una caída importante y que era una caída no esperada. Claramente no responde a un problema de gestión administrativa del gobierno –es decir, no responde a que estemos haciendo un mal gobierno–, responde a que estamos gestionando el poder y la política de manera inadecuada”, acotó.

Sin embargo, según Pereira, la fuerza política lo podrá revertir y va a llegar al Congreso en condiciones de “generar una perspectiva de mediano plazo que le permita al FA llegar al 2029 en condiciones de competir proyecto contra proyecto”, pero “no podemos pensar que esto se va a lograr en un mes”, sino que llevará “un año y medio o dos”, por lo que se necesita “paciencia estratégica”.