El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira salió al cruce de las críticas constantes de la oposición. El líder de la izquierda dijo en las últimas horas que “seguramente” las personas esperaban “un ritmo mayor” por parte del oficialismo, pero llamó a “mirar el programa del FA” y analizar si se está cumpliendo: “Si lo estamos cumpliendo, lo que hay que hacer es salir a gestionar políticamente los avances del gobierno, que son importantes y profundos”, sostuvo.
Salió al cruce
Pereira arremete contra la oposición: Le va "peor que al gobierno" en las encuestas
Pereira aseguró que el oficialismo está ante una oposición que es “un poco terca, un poco más derechizada de lo que era y muy violenta”.