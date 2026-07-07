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Política

Salió al cruce

Pereira arremete contra la oposición: Le va "peor que al gobierno" en las encuestas

Pereira aseguró que el oficialismo está ante una oposición que es “un poco terca, un poco más derechizada de lo que era y muy violenta”.

El presidente del FA, Fernando Pereira.

El presidente del FA, Fernando Pereira.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira salió al cruce de las críticas constantes de la oposición. El líder de la izquierda dijo en las últimas horas que “seguramente” las personas esperaban “un ritmo mayor” por parte del oficialismo, pero llamó a “mirar el programa del FA” y analizar si se está cumpliendo: “Si lo estamos cumpliendo, lo que hay que hacer es salir a gestionar políticamente los avances del gobierno, que son importantes y profundos”, sostuvo.

Por otro lado, Pereira aseveró a La Diaria que el oficialismo está ante una oposición que es “un poco terca, un poco más derechizada de lo que era –es decir, más conservadora de lo que era– y muy violenta”. “En la medida en que cualquier cosa es utilizada con violencia, lo que se genera es una sociedad enfrentada, y una sociedad enfrentada a ningún uruguayo le sirve”, dijo.

Como ejemplo reparó en que los partidos opositores “fueron desganados todo el tiempo al diálogo de seguridad pública” y “no quieren participar del congreso de educación”: “Nosotros somos de los que creemos que hay que hacer política de alto nivel, pero no nos vamos a dejar empujar ni por Juan Martín Rodríguez ni por ningún otro senador de los que se creen que gritando pueden cambiar la realidad, y gritando pueden quedar roncos, pero no van a cambiar la realidad”.

Los números del gobierno

Una encuesta de Factum consignó que hubo un aumento en la aprobación del gobierno hacia el 56%. En su visión, la medición es “extremadamente negativa para la izquierda y para la derecha de Uruguay”, ya que “en general tendemos a hablar de la evaluación del gobierno”, pero “a la oposición le va peor que al gobierno” y habría que prender “luces amarillas” por el descontento en la política.

“Como partido de gobierno asumimos que hay una caída, que es una caída importante y que era una caída no esperada. Claramente no responde a un problema de gestión administrativa del gobierno –es decir, no responde a que estemos haciendo un mal gobierno–, responde a que estamos gestionando el poder y la política de manera inadecuada”, acotó.

Sin embargo, según Pereira, la fuerza política lo podrá revertir y va a llegar al Congreso en condiciones de “generar una perspectiva de mediano plazo que le permita al FA llegar al 2029 en condiciones de competir proyecto contra proyecto”, pero “no podemos pensar que esto se va a lograr en un mes”, sino que llevará “un año y medio o dos”, por lo que se necesita “paciencia estratégica”.

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