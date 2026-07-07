Acuerdo Mercosur-UE: Lubetkin invitó a empresarios europeos a encuentro en Uruguay

“Permítanme ser claro: este no es el final del proceso. Es el comienzo de una nueva etapa decisiva. Pasar de la aplicación provisional a una consolidación política, económica e institucional plena requerirá trabajo, visibilidad y resultados. Debemos demostrar, con hechos concretos, que este acuerdo genera un valor real y medible para ambas orillas del Atlántico”, prosiguió.

Asimismo, aseguró que, dado que Uruguay es el país que respaldó este acuerdo de manera firme y constante durante décadas, resulta “especialmente apropiado” que la primera reunión del Consejo de Comercio, en el marco del acuerdo comercial interino se efectúe en nuestro país.

Uruguay convocó a un encuentro de empresarios europeos y sudamericanos

En Bruselas, el canciller instó a los empresarios europeos a participar de un encuentro en Uruguay el próximo 2 de diciembre. Respecto al evento, Lubetkin expresó: “Debe enviar una señal política y empresarial contundente: que las empresas, los inversores, las asociaciones empresariales y las instituciones financieras de ambos bloques quieren que este acuerdo tenga éxito; debe generar oportunidades concretas: proyectos de inversión, alianzas, cadenas de valor integradas e iniciativas empresariales que den contenido real a este nuevo marco”.

“Necesitamos que las empresas europeas y las del Mercosur se encuentren; que las asociaciones empresariales fortalezcan sus vínculos; que inversores, exportadores y operadores logísticos desarrollen proyectos concretos. El éxito del encuentro de diciembre no se medirá únicamente por el nivel de sus asistentes, sino por la calidad de los vínculos comerciales que surjan a partir de él”, reflexionó.

“Ayúdennos a construir un nuevo relato en torno a este acuerdo, un relato basado en la inversión, el empleo, la innovación y un valor económico incuestionable", finalizó.