Pancho Dotto fue multado en José Ignacio por hacer un vivo de Instagram mientras manejaba

La crónica de una infracción transmitida en vivo por Instagram

"Cruzando el puente de La Barra con el Rolls (Royce), son las dos menos cinco (de la tarde), está adelantado mi reloj igual, deben ser las dos menos cuarto. Acá estamos justito con la reglamentación (mostrando en su cuenta kilómetros que no estaba excediendo el máximo permitido en esa zona). Qué increíble 60 personas, hace más de, no sé, un año que no hacía un vivo."

"Acá estamos llegando a José Ignacio, voy a comer a La Huella con unos amigos, 30 kilómetros por hora despacito, acá está el cruce (llegando a José Ignacio). Acá estuvimos varios años, acá inauguramos este lugar donde trajimos a Coyote, que (Pablo) Cosentino (ex dueño del boliche Coyote) obviamente me estafó. Acá estaba la DottoModels, estaba la agencia estaba Coyote. ANCAP, cuando yo vine por primera vez, no sé si estaba la ANCAP. Y acá estamos entrando a un lugar mágico que es José Ignacio, donde todo el mundo quiere estar hoy. Son las 2:30 de la tarde, estamos entrando, yo no iba a venir con este auto convertible, porque decían que iba a llover. Miren qué lindo se está poniendo, está saliendo el sol".

"Acá estamos, la gente viene tranqui acá, ellos por ejemplo; típica gente de acá, de José Ignacio, pasan al lado de un Rolls (Royce) y no lo miran porque, hay un montón de Rolls acá, entonces no lo miran. Como si fuese un fitito (auto Fiat 600), eso es, eso se llama este esnobismo."

"Mirá ya me dieron lugar, parece que se acuerdan de mí, van a sacar a alguien ahí, van a sacar un auto para que estacione yo. Qué buena gente, qué bueno. A ver esta chica lo mira al auto, parece que lo mira".

En un momento, uno de los valet parking del lugar le dice a Pancho Dotto: "Ya sacamos la camioneta, métase ahí amigo". "Muchas gracias, vamos arriba", contestó el argentino, prosiguiendo con las maniobras para estacionar.

El momento de la multa a Pancho Dotto

Al instante se acerca un agente de tránsito debidamente identificado y le dice: "¿Como andás, te voy a molestar?",

"Me vas a molestar con el celular, como estoy haciendo un vivo, me dijeron. ¿Pero no me vas a hacer una boleta?", le preguntó Dotto en un tono muy amable, a lo que el inspector de tránsito le respondió afirmativamente.

En el mismo tono y muy distendido Pancho comenta: "Me va a hacer una boleta, entonces lo voy a seguir filmando, yo pensé que no me la iba hacer. Cuando vi las motos dije, bueno me van a hacer una boleta y me la van a hacer. No hay problema que me hagan la boleta. Gracias, un poquito para adelante y acá estamos", cocluyó Dotto, recibiendo la multa.