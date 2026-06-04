¿Por qué "el trabajador es un medio de producción" según Marx?

En segundo lugar, el trabajador se aliena de la actividad de trabajo. Para Marx, el trabajo debería ser una forma de expresión creativa y realización personal, pero bajo el capitalismo, se convierte en una actividad forzada y deshumanizante. Esta pérdida de control sobre cómo se realiza el trabajo lleva al trabajador a sentirse como una mera pieza de la maquinaria, donde su trabajo se despoja de todo significado y satisfacción.

El trabajador pierde su sentido de identidad

Además, Marx sostiene que el trabajador está alienado de su propia esencia humana. Como seres humanos, tenemos la capacidad de transformar la naturaleza y de crear en función de nuestras necesidades y deseos. Sin embargo, el sistema capitalista reduce al trabajador a un "medio de producción" y le impide desarrollarse plenamente. Esta alienación de la propia humanidad significa que el trabajador pierde su sentido de identidad y propósito.

Finalmente, el sistema capitalista también aliena al trabajador de los demás trabajadores. La competencia por los empleos y la falta de control sobre las condiciones de trabajo fomentan una división y desconfianza entre los trabajadores, en lugar de una cooperación basada en intereses comunes. Este aislamiento limita el desarrollo de una conciencia de clase que podría conducir a la emancipación colectiva.

Para Marx, la alienación es una de las consecuencias más devastadoras del capitalismo, pues convierte al ser humano en un instrumento dentro de un sistema que antepone el beneficio económico a la dignidad y realización humana. Superar la alienación sería posible, según él, mediante una revolución que transforme las relaciones de producción y permita a las personas recuperar el control sobre su trabajo y su vida.