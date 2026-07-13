Popular suplemento deportivo podría ayudar contra el cáncer

La creatina — popular suplemento que ayuda a mejorar el rendimiento y a desarrollar masa muscular— podría tener un prometedor uso en la lucha contra el cáncer, según un comunicado de la Universidad de California (Los Ángeles, EE.UU.).
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En una investigación publicada en la revista iScience, se descubrió que el suplemento es un combustible esencial para las células dendríticas, que actúan como "sistema de inteligencia" del cuerpo: capturan fragmentos de los tumores y los presentan a los linfocitos T citotóxicos (conocidos como 'asesinos'), instruyéndolos para que ataquen el cáncer. Los autores del trabajo hallaron que en el interior de los tumores, estas células dendríticas aumentan considerablemente su captación de creatina y dependen de ella tanto para sobrevivir como para funcionar. Al bloquear su capacidad de usar creatina, las células dendríticas se debilitan y no pueden activar los linfocitos T de forma eficaz.
Como prueba de concepto, los científicos les administraron inyecciones diarias de creatina a ratones con melanoma, lo que ralentizó notablemente el crecimiento de sus tumores. El análisis reveló que la suplementación aumentó el número y la activación de las células dendríticas dentro de ellos.
Doble potencial para la creatina
Asimismo, se encontró que la creatina elevó los niveles intracelulares de ATP, la "moneda energética" celular, permitiéndoles a las células dendríticas mantener su función de activación incluso en condiciones adversas. Los experimentos con células humanas confirmaron que la creatina también mejora la activación de las células dendríticas derivadas de monocitos, que son las que se utilizan para fabricar vacunas contra el cáncer.
En este sentido, los autores destacan un doble potencial para la creatina en la práctica clínica. Por un lado, sería posible administrarlo como complemento a pacientes que ya reciben inmunoterapia para mejorar su respuesta. Por otro, podría utilizarse durante el proceso de fabricación de vacunas de células dendríticas para hacerlas más potentes. "Comprender cómo apoyar metabólicamente a las células dendríticas implica apoyar toda la respuesta antitumoral, no solo a las células T asesinas al final de la misma", explicó Elliot Kang, coautor del estudio.
A pesar de los prometedores resultados, los investigadores insisten en que son preclínicos y obtenidos en modelos de ratón y células humanas, y advierten que no se deben extraer recomendaciones médicas. De cara al futuro, los investigadores planean llevar a cabo ensayos clínicos para probar la seguridad y eficacia de la suplementación con creatina en pacientes con cáncer que estén recibiendo inmunoterapia.