Popular suplemento deportivo podría ayudar contra el cáncer

Doble potencial para la creatina

Asimismo, se encontró que la creatina elevó los niveles intracelulares de ATP, la "moneda energética" celular, permitiéndoles a las células dendríticas mantener su función de activación incluso en condiciones adversas. Los experimentos con células humanas confirmaron que la creatina también mejora la activación de las células dendríticas derivadas de monocitos, que son las que se utilizan para fabricar vacunas contra el cáncer.

En este sentido, los autores destacan un doble potencial para la creatina en la práctica clínica. Por un lado, sería posible administrarlo como complemento a pacientes que ya reciben inmunoterapia para mejorar su respuesta. Por otro, podría utilizarse durante el proceso de fabricación de vacunas de células dendríticas para hacerlas más potentes. "Comprender cómo apoyar metabólicamente a las células dendríticas implica apoyar toda la respuesta antitumoral, no solo a las células T asesinas al final de la misma", explicó Elliot Kang, coautor del estudio.

A pesar de los prometedores resultados, los investigadores insisten en que son preclínicos y obtenidos en modelos de ratón y células humanas, y advierten que no se deben extraer recomendaciones médicas. De cara al futuro, los investigadores planean llevar a cabo ensayos clínicos para probar la seguridad y eficacia de la suplementación con creatina en pacientes con cáncer que estén recibiendo inmunoterapia.