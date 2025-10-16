¿Qué pasa en el cerebro cuando escuchas reguetón?

Activación auditivo-motora

Estudios comparativos de neuroimagen muestran que diferentes géneros activan de modo distinto la corteza auditiva y las redes motoras. En uno de esos trabajos el reguetón produjo mayor actividad en la red auditivo-motora frente a estilos como la música clásica, especialmente en oyentes sin entrenamiento musical previo. Esa mayor activación coincide con sus características acústicas: bajos potentes, patrón rítmico claro y repetición.

La música moviliza el sistema límbico. La amígdala, el hipocampo y otras áreas asociadas a la memoria emocional se activan con pasajes que generan anticipación, sorpresa o intensidad. La estructura del reguetón —frases rítmicas previsibles con variaciones puntuales— puede producir tensión y liberación emocional, lo que refuerza la respuesta afectiva y la formación de recuerdos ligados a canciones y contextos sociales.

El ritmo activa más la vía motor-emocional; el contenido semántico (letras) exige más recursos de la corteza prefrontal y del lenguaje. En reguetón la carga cognitiva suele ser menor que en géneros líricamente densos, pero no ausente: la interpretación social, la identidad de grupo y la atención a frases concretas activan la corteza prefrontal cuando el oyente analiza o evalúa el mensaje.

Neuroplasticidad y entrenamiento rítmico

La exposición frecuente a ritmos reforzados y la práctica del baile o la percusión generan cambios funcionales y estructurales. El entrenamiento musical mejora la sincronización auditivo-motora y aumenta conectividad entre audición y áreas motoras. Esto significa que oyentes habituales del reguetón pueden desarrollar mayor anticipación rítmica y ajuste motor frente a su pulso característico.

Escuchar reguetón causa efectos neurológicos similares a otros géneros rítmicos. No “daña” el cerebro por sí mismo. Sin embargo, exposición continua a niveles de volumen muy altos puede afectar la audición. Además, la percepción social y cultural del género influye en cómo se interpreta su letra y su impacto emocional.

Finalmente podemos decir que el reguetón explota tres palancas neurobiológicas: recompensa, ritmo y emoción. Su fuerza está en la combinación de pulso repetitivo, energía sonora y contexto social. Desde la perspectiva científica, su efecto sobre el cerebro es predecible y comparable al de otros estilos bailables. Entender los mecanismos no desestima su valor cultural. Lo explica.

Embed - DON OMAR, WISIN, YANDEL - SANDUNGA

Fuentes:

• Ferreri L. et al., “Dopamine modulates the reward experiences elicited by music.” PMC. PMC

• Grahn J.A., “Rhythm and beat perception in motor areas of the brain.” Journal of Neuroscience. PubMed

• Martín-Fernández J. et al., “Music style not only modulates the auditory cortex but also motor-related areas” (reguetón vs otros géneros). PubMed

• Harvard Medicine Magazine, “How Music Resonates in the Brain.” magazine.hms.harvard.edu