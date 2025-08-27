¿Sabías que en Uruguay hay una Fiesta Nacional de la Pizza?

El sábado la fiesta comenzará temprano, a las 10:00, con el momento más esperado: el corte de la tradicional Pizza Gigante, una porción descomunal que ya se ha convertido en símbolo del encuentro. Al mismo tiempo funcionará la feria gastronómica y artesanal, además de un parque de juegos inflables pensado para los más chicos.

La grilla artística de esta edición combina figuras nacionales con artistas locales, ofreciendo variedad de estilos y géneros. Entre los shows confirmados se destacan Vanesa Britos, L’Auténtika, Diego Rossberg y Los Cosmonautas y Legüeros, banda josefina que vuelve a decir presente.

Además, durante ambas jornadas habrá otras propuestas musicales que completarán la cartelera, pensada para que disfruten desde los más jóvenes hasta los mayores.

Una tradición que crece en San José

Lo que comenzó como una apuesta gastronómica se transformó en una fiesta popular que gana fuerza edición tras edición. La Fiesta Nacional de la Pizza se ha consolidado como un espacio de encuentro, disfrute y pertenencia, donde el gusto por la pizza se combina con el arte y la cultura local.

Este 2025, el desafío será superar la convocatoria de años anteriores y seguir posicionando a San José como sede de una celebración que ya está instalada en el calendario festivo nacional. Porque si algo está claro es que, en Uruguay, la pizza se come y se celebra.