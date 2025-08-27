¿Sabías que en Uruguay hay una Fiesta Nacional de la Pizza?

¿Quién podría resistirse a un buen trozo de pizza? Lo cierto es que en Uruguay la pizza se disfruta en bares, restaurantes y casas de familia, pero también tiene su propia fiesta nacional. Una celebración popular que combina lo mejor de la gastronomía con música en vivo, humor, artesanías y actividades para todas las edades.
Este año, la cita será el viernes 5 y sábado 6 de setiembre en la Plaza Arriaga de San José de Mayo, donde se desarrollará la 4ª edición de la Fiesta Nacional de la Pizza. Con entrada libre y gratuita, el evento promete volver a reunir a miles de personas en torno a uno de los sabores más queridos por los uruguayos.
Una fiesta que huele a pizza recién horneada
La propuesta se abrirá el viernes desde las 18:00 con el Patio Pizzero y Cervecero, que dará el puntapié inicial a dos jornadas de celebración. Habrá feria artesanal, espectáculos musicales y la presencia de Aldo Martínez, encargado de ponerle humor a la velada.
El sábado la fiesta comenzará temprano, a las 10:00, con el momento más esperado: el corte de la tradicional Pizza Gigante, una porción descomunal que ya se ha convertido en símbolo del encuentro. Al mismo tiempo funcionará la feria gastronómica y artesanal, además de un parque de juegos inflables pensado para los más chicos.
La grilla artística de esta edición combina figuras nacionales con artistas locales, ofreciendo variedad de estilos y géneros. Entre los shows confirmados se destacan Vanesa Britos, L’Auténtika, Diego Rossberg y Los Cosmonautas y Legüeros, banda josefina que vuelve a decir presente.
Además, durante ambas jornadas habrá otras propuestas musicales que completarán la cartelera, pensada para que disfruten desde los más jóvenes hasta los mayores.
Una tradición que crece en San José
Lo que comenzó como una apuesta gastronómica se transformó en una fiesta popular que gana fuerza edición tras edición. La Fiesta Nacional de la Pizza se ha consolidado como un espacio de encuentro, disfrute y pertenencia, donde el gusto por la pizza se combina con el arte y la cultura local.
Este 2025, el desafío será superar la convocatoria de años anteriores y seguir posicionando a San José como sede de una celebración que ya está instalada en el calendario festivo nacional. Porque si algo está claro es que, en Uruguay, la pizza se come y se celebra.