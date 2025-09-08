Peirano conforme con el partido "completo" que hizo Nacional

Peirano fue consultado sobre la dupla Maxi Gómez-Diente López: "Se conectan muy bien, son generosos entre ellos para habilitarse. También tienen un buen apoyo desde atrás con los volantes, con Lodeiro, con la profundidad de Villalba, Oliva y Boggio también los sostienen desde atrás. Están bien rodeados. Después, resuelven, tienen calidad. Hay que armarles un buen contexto para que puedan resolver", aseguró.

El hincha jugará su partido

El de este domingo ante Racing fue el último partido que Nacional jugó sin su público, y el entrenador dio su visión al respecto: "Todos extrañamos el público. Sabemos que es un factor importante. Hicimos un trabajo fuerte en conciencia de lo que es estar sin público. Muchas veces a nosotros como futbolistas, uno tiene que hacer las cosas igual, como si no estuvieran, eso es importante en la parte de la actitud, y eso nosotros lo tenemos bien presente. Pero al mismo tiempo hay estímulos externos que te van llenando, y todo va cambiando. Sorteamos unos partidos sin gente, hay que seguir, nosotros desde adentro seguir contagiando para que Nacional sea uno solo, los futbolistas y la hinchada", sentenció.