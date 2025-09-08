Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Peirano | Maximiliano Gómez |

Sin despeinarse

Peirano conforme con el partido "completo" que hizo Nacional

La victoria ante Racing le permite al tricolor seguir arriba en la Tabla Anual, pero corre de atrás en el Torneo Clausura.

Nacional se impuso con comodidad ante Racing y sigue arriba en la Anual.

Nacional se impuso con comodidad ante Racing y sigue arriba en la Anual.

 Foto: Felipe Mereola / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con puntos altos como el diente, Lodeiro, Romero y oliva. Los tricolores se aseguran otra fecha más la punta de la anual, meten presión en el clausura y de apoco va a apareciendo un equipo con buenos rendimientos.

Pablo Peirano se mostró satisfecho de lo que hizo el equipo luego del encuentro. "Un partido muy completo, de inicio al fin. Dominamos casi todo el partido. Lo controlamos, fuimos contundentes. Al mismo tiempo, ellos se quedaron con 10 jugadores había que mantener la misma ambición para seguir atacando, y mantener un equilibrio es fundamental, entre el ataque y la defensa, para que el rival no tenga opciones, que siempre las hay. Mantener el cero en el arco es de todos, no solamente la parte defensiva, es de todos los que colaboran, desde el ataque. Muy contento por esa fase del juego también. Hay que seguir trabajando y seguir sumando, que es lo que más nos gusta", dijo el entrenador.

Peirano fue consultado sobre la dupla Maxi Gómez-Diente López: "Se conectan muy bien, son generosos entre ellos para habilitarse. También tienen un buen apoyo desde atrás con los volantes, con Lodeiro, con la profundidad de Villalba, Oliva y Boggio también los sostienen desde atrás. Están bien rodeados. Después, resuelven, tienen calidad. Hay que armarles un buen contexto para que puedan resolver", aseguró.

El hincha jugará su partido

El de este domingo ante Racing fue el último partido que Nacional jugó sin su público, y el entrenador dio su visión al respecto: "Todos extrañamos el público. Sabemos que es un factor importante. Hicimos un trabajo fuerte en conciencia de lo que es estar sin público. Muchas veces a nosotros como futbolistas, uno tiene que hacer las cosas igual, como si no estuvieran, eso es importante en la parte de la actitud, y eso nosotros lo tenemos bien presente. Pero al mismo tiempo hay estímulos externos que te van llenando, y todo va cambiando. Sorteamos unos partidos sin gente, hay que seguir, nosotros desde adentro seguir contagiando para que Nacional sea uno solo, los futbolistas y la hinchada", sentenció.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar