Sociedad Fiesta de la Chacra | Canelones | San Jacinto

Octava Edición

La Fiesta de la Chacra 2025: un clásico de la primavera con sabor a Canelones

La Fiesta de la Chacra 2025 será en septiembre en el Centro Educativo Rural de San Jacinto y contará con importantes espectáculos artísticos.

Por Redacción Caras y Caretas

La octava edición de la Fiesta de la Chacra confirma su grilla de artistas, consolidándose como un evento ineludible de la primavera uruguaya que celebra la identidad canaria. La celebración, que atrae a decenas de miles de visitantes cada año, se realizará el 20 y 21 de septiembre en el Centro Educativo Rural de San Jacinto (Ruta 7, km 56.700).

El evento contará con dos escenarios y una treintena de artistas de diversos géneros, incluyendo música y danza. Entre los principales nombres confirmados destacan:

  • Copla Alta

  • Lucía Chappe (oriunda de Sarandí Grande)

  • Guadalupe Romero (de Canelones)

  • Grupo Ancestral

  • Los del Barrio

  • MetaRuido

Además de la propuesta musical, la Fiesta de la Chacra ofrecerá sus tradicionales atracciones para toda la familia, como una rica oferta gastronómica, juegos, vestimentas típicas y una completa muestra de la producción y las tradiciones de la región.

Las entradas ya están disponibles para su compra a través de Redtickets.

Conocé la grilla aquí:

grilla chacra 2025

