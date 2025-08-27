La Fiesta de la Chacra 2025: un clásico de la primavera con sabor a Canelones

La octava edición de la Fiesta de la Chacra confirma su grilla de artistas, consolidándose como un evento ineludible de la primavera uruguaya que celebra la identidad canaria. La celebración, que atrae a decenas de miles de visitantes cada año, se realizará el 20 y 21 de septiembre en el Centro Educativo Rural de San Jacinto (Ruta 7, km 56.700).