Se inauguró plaza inclusiva "Las cometas" en La Tablada

El Municipio G inauguró la Plaza Inclusiva "Las Cometas", un proyecto elegido y financiado a través del Presupuesto Participativo. La nueva plaza, ubicada en la calle Antonio Rubio entre Galileo y el acceso a La Tablada, es el resultado de la iniciativa de la Comisión de Memoria La Tablada (CO.ME.TA) y fue votada por 345 vecinos.