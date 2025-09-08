Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad plaza | La Tablada |

Memoria y participación

Se inauguró plaza inclusiva "Las cometas" en La Tablada

La obra de la plaza busca promover la integración social y comunitaria con una mirada puesta en la memoria.

Plaza Las Cometas en La Tablada

Plaza Las Cometas en La Tablada

 IM
Por Redacción de Caras y Caretas

El Municipio G inauguró la Plaza Inclusiva "Las Cometas", un proyecto elegido y financiado a través del Presupuesto Participativo. La nueva plaza, ubicada en la calle Antonio Rubio entre Galileo y el acceso a La Tablada, es el resultado de la iniciativa de la Comisión de Memoria La Tablada (CO.ME.TA) y fue votada por 345 vecinos.

La obra, que tuvo un costo de $4.500.000, busca promover la integración social y comunitaria. Como parte del proyecto, se estableció el compromiso de realizar al menos una actividad deportiva o recreativa anual en el espacio para fomentar la convivencia.

El evento de inauguración contó con la presencia de la directora de la Unidad de Participación y Planificación, Adriana Rojas, así como con vecinos, vecinas e integrantes del Municipio G.

Adriana Rojas destacó la importancia del Presupuesto Participativo, una herramienta que permite a los ciudadanos soñar, proponer y concretar proyectos para sus barrios. "Los vecinos se apropian de estos espacios, deciden qué quieren hacer, lo sueñan, lo concretan y trabajan para que lo voten", afirmó Rojas.

Por su parte, se agradeció especialmente a Antonia Yáñez, miembro de la Comisión de Memoria La Tablada, por su compromiso con el proyecto.

"Junto con sus compañeros y compañeras, están siempre pensando en que la memoria debe coexistir, que la memoria no se puede perder", agregó Rojas.

