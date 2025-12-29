Hacete socio para acceder a este contenido

ADIÓS NANO

ADIÓS NANO

Se jubiló el periodista Nano Folle y su ex compañera le dedicó un sentido mensaje

Blanca Rodríguez recordó más de dos décadas de trabajo y amistad con Nano Folle, periodista policial, que cerró una carrera de casi 50 años en medios.

Nano Folle, tal vez la figura más reconocida del periodismo policial uruguayo, se jubiló la semana pasada luego de casi cinco décadas de trayectoria en los medios de comunicación. El periodista, que durante años fue una referencia ineludible de la crónica policial en Subrayado, recibió una emotiva despedida tanto al aire como en redes sociales.

Entre los mensajes más destacados estuvo el de Blanca Rodríguez, ex conductora del noticiero y actual senadora del Frente Amplio, quien compartió más de 20 años de trabajo con Folle en el informativo.

Blanca Rodríguez y su mensaje a Nano Folle

A través de sus redes sociales, Rodríguez expresó su reconocimiento al legado profesional de su excompañero. “Se retira Nano Folle de nuestro querido Subrayado, se retira un estilo de hacer investigación y periodismo policial”, escribió, en un mensaje acompañado por imágenes del último día del periodista en el noticiero, jornada en la que ella fue invitada especial.

La senadora destacó no solo el recorrido profesional, sino también el vínculo personal construido a lo largo de los años. “Un privilegio haber compartido con él más de 20 años de trabajo y amistad. Lo más importante cada vez que hay reencuentro en Subrayado: el afecto intacto”, agregó.

Una carrera marcada por la crónica policial

Nano Folle desarrolló gran parte de su carrera en Canal 10, donde se consolidó como una voz autorizada en temas de seguridad, investigación policial y judiciales. Con un estilo propio, riguroso y reconocido por colegas y audiencias, cubrió durante décadas algunos de los casos policiales más resonantes del país.

Su despedida al aire incluyó homenajes de sus compañeros y un cierre cargado de emoción, en el que el propio periodista aseguró que se iba “sin quedarse con ganas de nada”, dando por cumplida una extensa y reconocida etapa profesional.

