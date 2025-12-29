Se jubiló el periodista Nano Folle y su ex compañera le dedicó un sentido mensaje

Blanca Rodríguez y su mensaje a Nano Folle

A través de sus redes sociales, Rodríguez expresó su reconocimiento al legado profesional de su excompañero. “Se retira Nano Folle de nuestro querido Subrayado, se retira un estilo de hacer investigación y periodismo policial”, escribió, en un mensaje acompañado por imágenes del último día del periodista en el noticiero, jornada en la que ella fue invitada especial.

La senadora destacó no solo el recorrido profesional, sino también el vínculo personal construido a lo largo de los años. “Un privilegio haber compartido con él más de 20 años de trabajo y amistad. Lo más importante cada vez que hay reencuentro en Subrayado: el afecto intacto”, agregó.

Embed Se retira Nano Folle de nuestro querido @Subrayado, se retira un estilo de hacer investigación y periodismo policial. Ojalá siga sembrando por el camino que siga. Un privilegio haber compartido con él más de 20 años de trabajo y amistad. Lo más importante cada vez que hay… pic.twitter.com/giGzYs7N5k — Blanca Rodriguez - Hija de inmigrantes. (@blancarodgon) December 27, 2025

Una carrera marcada por la crónica policial

Nano Folle desarrolló gran parte de su carrera en Canal 10, donde se consolidó como una voz autorizada en temas de seguridad, investigación policial y judiciales. Con un estilo propio, riguroso y reconocido por colegas y audiencias, cubrió durante décadas algunos de los casos policiales más resonantes del país.

Su despedida al aire incluyó homenajes de sus compañeros y un cierre cargado de emoción, en el que el propio periodista aseguró que se iba “sin quedarse con ganas de nada”, dando por cumplida una extensa y reconocida etapa profesional.