Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Like Brigitte Bardot |

El cine está de luto

Adiós a una leyenda: Murió Brigitte Bardot, el máximo ícono del cine francés

La famosa actriz francesa Brigitte Bardot falleció este domingo a los 91 años. Marcó una era como el máximo ícono de belleza y sensualidad.

Brigitte Bardot falleció este domingo a los 91 años.

Brigitte Bardot falleció este domingo a los 91 años.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot falleció este domingo a los 91 años, según confirmó su fundación a través de un comunicado oficial. La artista, que marcó una era como el máximo ícono de belleza y sensualidad del siglo XX, venía enfrentando complicaciones de salud en el último tiempo.

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Madame Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación", se lee en el comunicado de la organización benéfica.

La actriz tenía una grave enfermedad

La muerte de Bardot se produjo luego de que atravesara un delicado cuadro de salud en los últimos meses. Fue en octubre de este 2025 cuando el diario francés Var-Matin informó que la actriz había sido operada por "una enfermedad grave" y que su estado era "preocupante".

En ese momento, el medio había detallado que Brigitte había estado tres semanas internada antes de regresar a su casa en Saint-Tropez para continuar con la recuperación. Días después, se había instalado el rumor de que había muerto.

Sin embargo, la propia estrella del cine francés se había encargado de desmentir la versión con un mensaje claro y directo en su cuenta de X. "No sé quién empezó esta noticia falsa sobre mi desaparición esta noche, pero sepan que estoy bien y no pienso retirarme. Un consejo para los sabios", había escrito Bardot.

Cabe recordar que a mediados del 2023 también había sido internada de urgencia por una insuficiencia respiratoria por una ola de calor que hubo en la zona de Saint Tropez, donde vivía, informó el sitio Todo Noticias.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar