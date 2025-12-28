Adiós a una leyenda: Murió Brigitte Bardot, el máximo ícono del cine francés

En ese momento, el medio había detallado que Brigitte había estado tres semanas internada antes de regresar a su casa en Saint-Tropez para continuar con la recuperación. Días después, se había instalado el rumor de que había muerto.

Sin embargo, la propia estrella del cine francés se había encargado de desmentir la versión con un mensaje claro y directo en su cuenta de X. "No sé quién empezó esta noticia falsa sobre mi desaparición esta noche, pero sepan que estoy bien y no pienso retirarme. Un consejo para los sabios", había escrito Bardot.

Cabe recordar que a mediados del 2023 también había sido internada de urgencia por una insuficiencia respiratoria por una ola de calor que hubo en la zona de Saint Tropez, donde vivía, informó el sitio Todo Noticias.