Adiós a una leyenda: Murió Brigitte Bardot, el máximo ícono del cine francés

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot falleció este domingo a los 91 años, según confirmó su fundación a través de un comunicado oficial. La artista, que marcó una era como el máximo ícono de belleza y sensualidad del siglo XX, venía enfrentando complicaciones de salud en el último tiempo.
El cine está de luto
