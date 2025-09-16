Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Like Senado | Piriápolis | Paella

Platazo

Senado votó proyecto de ley que nombra a Piriápolis "Capital Nacional de la Paella"

El senador Eduardo Antonini señaló que la declaración de "Capital Nacional" ayuda a "posicionar a Piriápolis como destino turístico".

Senado votó proyecto de ley que nombra a Piriápolis Capital Nacional de la Paella.

Senado votó proyecto de ley que nombra a Piriápolis "Capital Nacional de la Paella".

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Senado de la República votó un proyecto de ley para declarar a Piriápolis "Capital Nacional de la Paella". La iniciativa, que busca promover el turismo cultural y gastronómico en la zona, surgió a pedido de "fuerzas vivas de Piriápolis", como la Asociación de Fomento y Turismo (Aprotur), periodistas y vecinos, quienes sienten la fiesta de la paella como una "identidad cultural".

En una rueda de prensa, el senador Eduardo Antonini explicó que la idea era "simplemente darle formato de ley a esa petición" para que la paella se consolide como una "cultura gastronómica" en la ciudad. El senador destacó que la votación tuvo una muy buena recepción y que "ha impactado muy bien". Antonini también resaltó la presencia en el Senado de autoridades del departamento, como el intendente de Maldonado, el director de turismo, concejales y ediles de la zona.

El senador señaló que la declaración de "Capital Nacional" ayuda a "posicionar a Piriápolis como destino turístico y afianza una identidad que la gente siente como propia". Como prueba del impacto internacional de esta tradición, Antonini mencionó que "en estos momentos mientras estamos nosotros acá en Valencia, España, hay representantes chef de Piriápolis que son los que hacen la paella, están compitiendo en el certamen internacional de Paella".

El proyecto de ley ahora pasará a la Cámara de Diputados para su análisis. Antonini expresó su esperanza de que la declaración esté aprobada para el 8 de diciembre, coincidiendo con el lanzamiento de la temporada turística en Piriápolis y la celebración de la paella gigante.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar