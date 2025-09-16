Senado votó proyecto de ley que nombra a Piriápolis "Capital Nacional de la Paella".

En una rueda de prensa, el senador Eduardo Antonini explicó que la idea era "simplemente darle formato de ley a esa petición" para que la paella se consolide como una "cultura gastronómica" en la ciudad. El senador destacó que la votación tuvo una muy buena recepción y que "ha impactado muy bien". Antonini también resaltó la presencia en el Senado de autoridades del departamento, como el intendente de Maldonado, el director de turismo, concejales y ediles de la zona.