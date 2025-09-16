El Senado de la República votó un proyecto de ley para declarar a Piriápolis "Capital Nacional de la Paella". La iniciativa, que busca promover el turismo cultural y gastronómico en la zona, surgió a pedido de "fuerzas vivas de Piriápolis", como la Asociación de Fomento y Turismo (Aprotur), periodistas y vecinos, quienes sienten la fiesta de la paella como una "identidad cultural".
Platazo
Senado votó proyecto de ley que nombra a Piriápolis "Capital Nacional de la Paella"
El senador Eduardo Antonini señaló que la declaración de "Capital Nacional" ayuda a "posicionar a Piriápolis como destino turístico".