Los más endeudados con el FMI. Lidera Argentina

Costa Rica: Mantiene compromisos a través de la Línea de Crédito Flexible (LCF), que sirve como un escudo ante la incertidumbre económica, permitiendo cierta estabilidad frente a los retos financieros.

Surinam: Se destaca por tener la deuda con el FMI más alta en proporción a su PIB, alcanzando un preocupante 13%.

Adicionalmente, países como Honduras, Colombia, Jamaica, Barbados y El Salvador también enfrentan compromisos significativos. Estos países están bajo presión en sus balanzas de pagos y deben gestionar sus deudas con cautela.

Retos para 2026

Los desafíos que enfrentan estos países son numerosos y complejos:

Servicio de la deuda: El pago de intereses y la amortización de capital se llevan una parte cada vez mayor de los ingresos públicos, poniendo presión sobre las finanzas estatales.

Acceso al financiamiento Refinanciar vencimientos en un contexto de tasas internacionales elevadas y acceso limitado a los mercados aumenta la dependencia de la asistencia de organismos multilaterales.

Estabilidad macroeconómica Generar superávits primarios elevados sin frenar el crecimiento económico es el dilema principal, según analistas de XTB Latam. La falta de un equilibrio puede llevar a situaciones de crisis.

Riesgo de shock externo: Factores externos, como la caída de precios de materias primas y tensiones globales, siguen siendo riesgos latentes que pueden cerrarle las puertas al financiamiento necesario.

La situación de Argentina y otros países latinoamericanos en cuanto a su deuda con el FMI es crítica. La capacidad de estos gobiernos para gestionar sus obligaciones financieras y fomentar un crecimiento económico sostenible será determinante para su futuro en el escenario económico global. La resiliencia que demostrará Argentina hacia 2026 dependerá de acciones rápidas y efectivas en el manejo de su deuda y la implementación de políticas que estimulen el desarrollo económico.