Los motivos que llevaron a la multinacional BASF a reestructurarse en Uruguay

Las causas de la reestructura

La definición de los recortes de la empresa en Uruguay no está ligada a la situación del país, sino al contexto internacional que obligó a la empresa a reducir sus costos y buscar mayor rentabilidad en toda su operativa, informaron fuentes cercanas a la empresa.

La principal empresa química del mundo enfrenta esta situación presionada por altos costos de insumos y problemas geopolíticos con Asia que afectan su negocio e involucran a todos los hub de BASF del mundo. Incluso, algunas unidades de negocio radicadas en Alemania dejarán de funcionar en su casa matriz en busca de esa mayor rentabilidad.

Es por esto que una gran cantidad de sus servicios se concentrarán en India, donde se encuentran las condiciones más beneficiosas en términos de costos para sus distintos hub.

De hecho, en los primeros días del 2026, la compañía comenzó las contrataciones para un nuevo hub digital en Hyderabad, India, en medio de una estrategia de reducción de costos y estandarización. Este centro comenzará a funcionar en el primer trimestre del año.