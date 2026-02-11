Los motivos que llevaron a la multinacional BASF a reestructurarse en Uruguay

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) citará a la multinacional alemana BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal. La noticia sacudió a las autoridades y la empresa ya comenzó su proceso de reestructura que implicará despidos a nivel local. BASF continuará con sus operaciones en Uruguay y, según informaron, entre 30% y 40% de los puestos de trabajo de la empresa en el país se encuentran en revisión en un proceso de reorganización que puede durar hasta dos años.
