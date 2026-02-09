Informe técnico señala los graves incumplimientos de Cardama en la construcción de las OPV

Construcción "a Riesgo": El informe advierte que el astillero inició la producción de bloques sin contar con planos definitivos aprobados por la sociedad de clasificación Lloyd's Register. Esta práctica, calificada como contraria a las buenas prácticas constructivas, ha obligado a realizar modificaciones posteriores en módulos ya fabricados.

Deficiencias Estructurales Detectadas: Se han identificado deformaciones en chapas de casco y cubiertas, así como problemas en las conexiones estructurales de la zona de proa. Estas anomalías, documentadas por los inspectores residentes del Ministerio, requieren correcciones para evitar retrabajos que aumenten los costes y retrasen el cronograma.

Problemas en el Suministro de Motores: El astillero notificó formalmente un retraso derivado de la resolución del contrato con el proveedor original de los motores propulsores Caterpillar.

Faltas en la Operatividad Militar: La auditoría constató la ausencia de sistemas automáticos para el suministro de munición (previsto actualmente de forma manual) y la falta de definición en equipos críticos para el helipuerto, aspectos que impactan directamente en la operatividad de los buques.

Cronograma y riesgos contractuales

A la fecha del informe, no constan cronogramas definitivos actualizados, lo que impide validar con certeza las fechas de entrega. Según el contrato original, los plazos máximos previstos (incluyendo retrasos autorizados de 90 días) son los siguientes:

Buque C-250: Fecha límite 23 de noviembre de 2026.

Buque C-251: Fecha límite 23 de noviembre de 2027.

Bureau Veritas concluye que, de no subsanarse los retrasos y deficiencias, el Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay estaría legitimado para considerar la resolución anticipada del contrato conforme a las cláusulas estipuladas.

Estado de la construcción

Actualmente, el Buque nº 1 (considerado el "Leader Vessel") cuenta con varios bloques en grada y en proceso de ensamblaje por subcontratistas. Sin embargo, la falta de consolidación del diseño para este primer buque está impidiendo que el segundo se beneficie del "efecto aprendizaje", repitiendo errores y comprometiendo la eficiencia de todo el proyecto.+

Sobre el Informe: El informe técnico R25RT025 fue elaborado por el ingeniero naval Eduardo Carichas, experto de Bureau Veritas Marine & Offshore, con el objetivo de proporcionar una visión objetiva y técnica sobre la evolución del contrato 29853524 suscrito entre Uruguay y Astilleros Cardama.