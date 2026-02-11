Nacional: el Diente recuperado y Juan Cruz de los Santos desgarrado

El que quedó descartado para jugar ante Racing y seguramente fuera del partido clásico del 1° de marzo por la cuarta fecha del Apertura en el Gran Parque Central. Nacional a través de un comunicado, dio a conocer la lesión que sufrió el jugador ante Boston River: "El jugador Juan Cruz de los Santos en el último partido sufrió desgarro de recto femoral de cuadriceps izquierdo. Ya comenzó el proceso de rehabilitación", dice el comunicado.

Rogel y Cándido podrían estar a la orden

Agustín Rogel y Camilo Cándido las dos últimas incorporaciones, están entrenando a la par de todo el grupo, pero aún no se sabe qué grado de protagonismo tendrán en el siguiente partido.

Consultado al respecto luego del estreno con victoria en el Apertura, Jadson Viera dejó alguna pista: "Vamos a ajustar lo máximo posible con ellos para que puedan estar a disposición lo antes posible. Ellos venían entrenando bastante en lo físico, un poco menos con balón, así que bueno, vamos a tratar de esta semana darles mucho balón para ellos y tratar de hacer algún partido que ellos puedan jugar y que puedan estar a disposición lo antes posible.".