Maestros y profesores paran este lunes y marchan contra la violencia

El paro y la concentración, que tienen la consigna de “no más agresiones en las escuelas”, y será acompañado por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES, que tuvo una asamblea este sábado donde trataron, entre otras cosas, el presupuesto que se está negociando en el Parlamento.

Además de convocar a un paro de 24 horas para este lunes, Ades definió juntarse a las 11:00 en Plaza Independencia para realizar "materiales y difusión". Asimismo, a las 12:00, se concentrarán en Torre Ejecutiva junto a la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu).

Medidas contra la violencia

Mientras tanto, la Administración de Educación Pública (ANEP) anunció el viernes que reforzará la cantidad de técnicos del programa Escuelas Disfrutables y el Ministerio del Interior aumentará los efectivos que participan en el programa Comunidad Educativa Segura, También aumentará el número de actividades de Pelota al Medio a la Esperanza y habrá mayor participación de la Policía Comunitaria. El objetivo es erradicar la violencia en los centros educativos.

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, afirmó que este tipo de hechos es inadmisible en un centro educativo, por lo que la reunión entre las autoridades apunta a mejorar la convivencia y las acciones que se despliegan en territorios a través de programas educativos sociales, precisó.