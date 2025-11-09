Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

fue empate

Un policía heridos y un hincha de Nacional detenido en disturbios tras partido con Defensor

Los hechos se registraron antes y después del partido que Nacional disputó con Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini en el Parque Rodó.

Policías durante el operativo de seguridad.

 Dante Fernandez / FocoUy
Un funcionario policial resultó herido y un hincha de Nacional fue detenido este domingo tras el partido en el que los tricolores empataron 1-1 con Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini. Hubo incidentes antes y después del encuentro en el Parque Rodó.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del estadio, a una cuadra, donde se registraron enfrentamientos entre efectivos policiales y un grupo de hinchas de Nacional que no eran los mismos que participaron del encuentro dentro del Franzini, informó Telenoche (Canal 4).

Agrega que vecinos de la zona salieron de sus casas ante la situación. En el lugar quedaron vidrios rotos, piedras, cascotes y cartuchos de balas de goma utilizados durante el operativo. El enfrentamiento se extendió durante varios minutos.

La detención se produjo cuando uno de los parciales intentó ingresar sin entrada y fue llevado a una seccional cercana.

En otra situación con parciales de Nacional, un cadete de la Escuela Nacional de Policía resultó herido. Fuentes policiales informaron a Subrayado que ocurrió en bulevar Artigas y y 21 de setiembre, tras corridas con los hinchas. La Policía utilizó armamento no letal.

Operativo de seguridad

La Policía trabajó en el operativo de seguridad desde la previa de los partidos de Defensor VS Nacional en el Franzini y Torque VS Peñarol en el Centenario.

Según informó la cartera, 570 efectivos policiales de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Guardia Republicana participarán del operativo, que se estructurará en tres anillos de seguridad. Los anillos segundo y tercero estarán destinados especialmente a evitar cruces entre hinchadas, con zonas de circulación diferenciadas para cada parcialidad.

Además, se desplegarán controles y patrullajes en terminales de ómnibus urbanos y suburbanos, con el objetivo de prevenir incidentes en los desplazamientos hacia y desde los estadios.

