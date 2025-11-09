Un policía heridos y un hincha de Nacional detenido en disturbios tras partido con Defensor

La detención se produjo cuando uno de los parciales intentó ingresar sin entrada y fue llevado a una seccional cercana.

En otra situación con parciales de Nacional, un cadete de la Escuela Nacional de Policía resultó herido. Fuentes policiales informaron a Subrayado que ocurrió en bulevar Artigas y y 21 de setiembre, tras corridas con los hinchas. La Policía utilizó armamento no letal.

Operativo de seguridad

La Policía trabajó en el operativo de seguridad desde la previa de los partidos de Defensor VS Nacional en el Franzini y Torque VS Peñarol en el Centenario.

Según informó la cartera, 570 efectivos policiales de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Guardia Republicana participarán del operativo, que se estructurará en tres anillos de seguridad. Los anillos segundo y tercero estarán destinados especialmente a evitar cruces entre hinchadas, con zonas de circulación diferenciadas para cada parcialidad.

Además, se desplegarán controles y patrullajes en terminales de ómnibus urbanos y suburbanos, con el objetivo de prevenir incidentes en los desplazamientos hacia y desde los estadios.