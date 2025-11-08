Reclaman presupuesto
Profesores de liceos se suman a maestros y resuelven un paro de 24 horas para este lunes
La medida de los profesores nucleados en Ades incluye todos los liceos de la capital. Habrá una concentración en Plaza Independencia.
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
La medida de los profesores nucleados en Ades incluye todos los liceos de la capital. Habrá una concentración en Plaza Independencia.
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Los profesores acordaron una concentración en horas del mediodía junto a Ademu frente a la Torre Ejecutiva bajo la consigna "Por un presupuesto digno para la educación pública".
Los docentes acordaron reunirse a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Independencia para elaborar materiales y difundir sus reivindicaciones, para luego concentrarse en Torre Ejecutiva desde el mediodía junto con la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu).
El paro de profesores en la capital se suma al de 24 horas anunciado para el lunes por Ademu Montevideo, que completará tres días de paralización tras la situación de violencia extrema registrada en la Escuela 123 de Flor de Maroñas cuando un grupo ingresó al centro educativo y agredió a niños, docentes y familias.
Los integrantes de la Asociación de Maestros del Uruguay continúan este lunes en asamblea.