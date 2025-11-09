El nuevo orden en Bolivia: eliminaron la Wiphala, símbolo de los pueblos originarios

El reloj, otro símbolo

El retiro de la Wiphala coincidió con otro gesto simbólico: el reloj del antiguo Palacio Legislativo volvió a marcar en sentido horario convencional, dejando atrás la numeración invertida que, desde 2014, giraba “al revés del norte”.

Esa inversión había sido una iniciativa impulsada por el entonces canciller David Choquehuanca, como símbolo de identidad del “Sur” y del pensamiento andino que reivindicaba una mirada propia sobre el tiempo, la historia y el poder.

La restauración del sentido tradicional del reloj fue anunciada por el diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien declaró que “ese símbolo de que íbamos para atrás se acabó”.

La frase fue interpretada como una afirmación política sobre el fin del ciclo del MAS y su imaginario de transformación simbólica del Estado.

(En base a Mink´a Comunicación)