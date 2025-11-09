Unas horas previas a la posesión del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, la Wiphala —símbolo de los pueblos originarios y emblema del Estado Plurinacional de Bolivia— fue retirada de la fachada del Palacio de Gobierno en La Paz. El cambio, visible desde la noche del jueves, encendió la polémica en redes sociales y reavivó el debate sobre el rumbo político y simbólico del país.
El nuevo orden en Bolivia: eliminaron la Wiphala, símbolo de los pueblos originarios
La restauración conservadora en Bolivia comienza a mostrar sus primeros pasos con la eliminación de la Wiphala del frente del palacio de gobierno.