Cooperativas de todo el país se reunieron para mostrarse como socios estratégicos del Estado

Posición de Cudecoop

Con respecto al alcance del encuentro el presidente de Cudecop reveló que por un lado se apuntó a recordar el Año internacional de las Cooperativas, en el mundo y por otro, poner al cooperativismo uruguayo en el foco de la sociedad.

"Lo hemos logrado con actividades a lo largo de todo el año, un encuentro regional en Paysandú otro en San José, un encuentro regional en Maldonado y la síntesis en este encuentro en Montevideo", agregó.

Montaño habló de los desafíos que vienen a partir de ahora y esbozó el camino a trazar hacia el desarrollo del cooperativismo, "para insertarlo en la sociedad, para que el cooperativismo realmente se transforme para los uruguayos en una solución a los problemas que tienen, que no saben cómo salir, desde el problema del empleo hasta el problema de la salud, pasando por el por el transporte y tantos otros".

"Nosotros queremos planter a la sociedad que el cooperativismo es un socio estratégico del Estado porque llega a lugares donde los estados o la empresa privada tradicional no puede llegar", observó.

"Nos convertimos en un puente, al servicio de la gente y al servicio del Estado" indicó y dio especial relevancia a que el cooperativismo tiene un eje de trabajo, que es el ser humano, la persona. "Eso es el centro del del trabajo cooperativo, del punto de vista social, pero desde el punto de vista empresarial también", indicó.

"Nosotros necesitamos ciertamente cooperativas exitosas, porque ponemos en el centro a la persona y necesitamos que ese emprendimiento pueda resolver sus problemas, por eso necesitamos empresas exitosas para que todos podamos ser partícipes de ese éxito y que luego se vuelque a nuestros socios, nuestra gente y nuestra sociedad", concluyó.