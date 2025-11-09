Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Cooperativas de todo el país se reunieron para mostrarse como socios estratégicos del Estado

El presidente de Cudecoop, Hugo Montaño, explicó la importancia del 6º encuentro nacional de cooperativas que se realizó en Montevideo.

El presidente de Cudecop, Hugo Montaño, explicó la importancia del 6º encuentro nacional de cooperativas que se realizó en Montevideo.

Por Gustavo Carabajal

El 6º encuentro nacional de cooperativas congregó a todos los cooperativistas del país en una instancia de encuentro e intercambio para analizar el decisivo aporte que estas organizaciones sociales realizan a la economía, así como su valor como herramienta transformadora y generadora de oportunidades.

"Nosotros le planteamos a la sociedad que el cooperativismo es un socio estratégico del estado", expresó el presidente de Cudecoop, Hugo Montaño.

"Hemos logrado una amplísima participación, más de cuatrocientos compañeros han pasado por los salones de la intendencia, y han dejado su aporte, además de contar con la presencia de ministros de gobierno y autoridades nacionales y departamentales. Pusimos al encuentro en la cabeza de muchísimos uruguayos, les mostramos que el cooperativismo existe y cuáles son sus virtudes, y, además, empezamos a recoger las críticas, las autocríticas y los proyectos", reveló.

Posición de Cudecoop

Con respecto al alcance del encuentro el presidente de Cudecop reveló que por un lado se apuntó a recordar el Año internacional de las Cooperativas, en el mundo y por otro, poner al cooperativismo uruguayo en el foco de la sociedad.

"Lo hemos logrado con actividades a lo largo de todo el año, un encuentro regional en Paysandú otro en San José, un encuentro regional en Maldonado y la síntesis en este encuentro en Montevideo", agregó.

Montaño habló de los desafíos que vienen a partir de ahora y esbozó el camino a trazar hacia el desarrollo del cooperativismo, "para insertarlo en la sociedad, para que el cooperativismo realmente se transforme para los uruguayos en una solución a los problemas que tienen, que no saben cómo salir, desde el problema del empleo hasta el problema de la salud, pasando por el por el transporte y tantos otros".

"Nosotros queremos planter a la sociedad que el cooperativismo es un socio estratégico del Estado porque llega a lugares donde los estados o la empresa privada tradicional no puede llegar", observó.

"Nos convertimos en un puente, al servicio de la gente y al servicio del Estado" indicó y dio especial relevancia a que el cooperativismo tiene un eje de trabajo, que es el ser humano, la persona. "Eso es el centro del del trabajo cooperativo, del punto de vista social, pero desde el punto de vista empresarial también", indicó.

"Nosotros necesitamos ciertamente cooperativas exitosas, porque ponemos en el centro a la persona y necesitamos que ese emprendimiento pueda resolver sus problemas, por eso necesitamos empresas exitosas para que todos podamos ser partícipes de ese éxito y que luego se vuelque a nuestros socios, nuestra gente y nuestra sociedad", concluyó.

