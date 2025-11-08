Nacho Álvarez publicó noticia falsa contra diputado del FA y presentaron denuncia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/igalvar71/status/1987117545959092570&partner=&hide_thread=false Lindo sobrinito se echó el presi. Y pa pior garca, porque no da la cara. pic.twitter.com/oXHXZvbmZU — ignacio alvarez (@igalvar71) November 8, 2025

El propio legislador utilizó su cuenta oficial en X para aclarar la situación e informar sobre las acciones emprendidas, confirmando que la denuncia es por el uso indebido de su imagen. El Diputado Garlo declaró: "En el día de hoy radiqué denuncia por el uso de una foto mía adulterada y utilizada en una cuenta de X. Quiero aclarar que no tengo absolutamente ninguna vinculación con dicha cuenta."

El Diputado Garlo informó además que se comunicó telefónicamente con el periodista Ignacio Álvarez para desmentir los extremos de la acusación, manifestando: "Me comuniqué telefónicamente con el periodista Ignacio Álvarez para hacerle saber estos extremos."

En el día de hoy radique denuncia por el uso de una foto mía adulterada y utilizada en una cuenta de X.



Quiero aclarar que no tengo absolutamente ninguna vinculación con dicha cuenta.



Me comuniqué telefónicamente con el periodista Ignacio Álvarez para hacerle saber estos… https://t.co/zVBilzs0gi — Joaquín Garlo Alonsopérez (@joaquingarlo) November 8, 2025

La falta de veracidad de la acusación quedó confirmada cuando el verdadero responsable de la cuenta anónima "Steve Buscemi" publicó un mensaje aclaratorio, desvinculando por completo al Diputado Garlo de su gestión. El titular de la cuenta afirmó: “Lo único que puedo decir es que no soy el diputado @joaquingarlo, (no lo conocía hasta hoy), busqué una foto ramdom para editarla y saludar al querido @InvernizziMario y que Nacho Álvarez es una basura pero eso lo saben todos. Disculpas Joaquín, así se mueve esta gentuza.”