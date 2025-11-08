Nacho Álvarez publicó noticia falsa contra diputado del FA y presentaron denuncia

El Diputado por el Frente Amplio, Joaquín Garlo, presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes tras ser señalado públicamente por el periodista Ignacio Álvarez de ser el titular de una cuenta anónima en la plataforma X (anteriormente Twitter) denominada "Steve Buscemi".
El Diputado Garlo desmintió categóricamente tener cualquier vínculo con la mencionada cuenta, cuyas publicaciones suelen ser polémicas y utilizadas como parodia.
Nacho Álvarez le erró feo
La polémica se inició luego de que el periodista Ignacio Álvarez realizara dos publicaciones en X señalando al legislador como el responsable de la cuenta anónima. Las acusaciones de Álvarez señalaron directamente al diputado, afirmando "porque todo se sabe" y agregando un comentario personal: "Lindo sobrinito se echó el presi. Y pa peor garca, porque no da la cara", haciendo referencia al vínculo familiar de Garlo con el presidente Yamandú Orsi.
El propio legislador utilizó su cuenta oficial en X para aclarar la situación e informar sobre las acciones emprendidas, confirmando que la denuncia es por el uso indebido de su imagen. El Diputado Garlo declaró: "En el día de hoy radiqué denuncia por el uso de una foto mía adulterada y utilizada en una cuenta de X. Quiero aclarar que no tengo absolutamente ninguna vinculación con dicha cuenta."
El Diputado Garlo informó además que se comunicó telefónicamente con el periodista Ignacio Álvarez para desmentir los extremos de la acusación, manifestando: "Me comuniqué telefónicamente con el periodista Ignacio Álvarez para hacerle saber estos extremos."
La falta de veracidad de la acusación quedó confirmada cuando el verdadero responsable de la cuenta anónima "Steve Buscemi" publicó un mensaje aclaratorio, desvinculando por completo al Diputado Garlo de su gestión. El titular de la cuenta afirmó: “Lo único que puedo decir es que no soy el diputado @joaquingarlo, (no lo conocía hasta hoy), busqué una foto ramdom para editarla y saludar al querido @InvernizziMario y que Nacho Álvarez es una basura pero eso lo saben todos. Disculpas Joaquín, así se mueve esta gentuza.”