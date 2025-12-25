Hacete socio para acceder a este contenido

Navidad

Números

Más de 60.000 personas ingresaron al país el fin de semana previo a Navidad

La mayor parte de los ingresos de personas al país se concentró en ciudadanos de nacionalidad argentina, seguidos por uruguayos y brasileros.

Más de 60.000 personas ingresaron al país el fin de semana previo a Navidad

Más de 60.000 personas ingresaron al país el fin de semana previo a Navidad

 Gastón Britos / FocoUy
El Ministerio del Interior ha procesado los datos correspondientes al movimiento migratorio durante el fin de semana previo a las festividades de Nochebuena y Navidad. Según los registros oficiales, un total de 63.776 personas ingresaron al territorio nacional entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre.

En cuanto a la composición por nacionalidad de quienes entraron al país, se registraron 25.765 ciudadanos argentinos, 24.888 uruguayos, 5.185 brasileros, 1.641 estadounidenses y 656 paraguayos.

Respecto a los puntos de control de ingreso, la mayor actividad se concentró en Colonia con 13.540 ingresos, seguida por Paysandú con 12.982 y Fray Bentos con 10.516. El Aeropuerto Internacional de Carrasco registró 9.828 entradas, mientras que en Salto se contabilizaron 5.955. El flujo restante se distribuyó entre el Puerto de Montevideo con 3.606, Chuy con 2.033, Rivera con 1.561 y Punta del Este con 1.540 ingresos, sumándose 2.215 ingresos adicionales a través de otros puntos de control.

En lo que respecta a la salida de personas, se produjeron 56.225 egresos durante el mismo periodo de tres días. Los principales puntos de control para las salidas fueron Paysandú con 12.981 registros, Colonia con 9.838, Fray Bentos con 8.960 y el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 8.745. Asimismo, se reportaron 5.458 salidas por Salto, 3.900 por el Puerto de Montevideo, 1.907 por Rivera, 1.505 por Chuy y 1.094 por Río Branco, mientras que 1.837 egresos se efectuaron por otros puestos de control.

