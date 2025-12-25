Más de 60.000 personas ingresaron al país el fin de semana previo a Navidad

En cuanto a la composición por nacionalidad de quienes entraron al país, se registraron 25.765 ciudadanos argentinos, 24.888 uruguayos, 5.185 brasileros, 1.641 estadounidenses y 656 paraguayos.

Respecto a los puntos de control de ingreso, la mayor actividad se concentró en Colonia con 13.540 ingresos, seguida por Paysandú con 12.982 y Fray Bentos con 10.516. El Aeropuerto Internacional de Carrasco registró 9.828 entradas, mientras que en Salto se contabilizaron 5.955. El flujo restante se distribuyó entre el Puerto de Montevideo con 3.606, Chuy con 2.033, Rivera con 1.561 y Punta del Este con 1.540 ingresos, sumándose 2.215 ingresos adicionales a través de otros puntos de control.