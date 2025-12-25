El Ministerio del Interior ha procesado los datos correspondientes al movimiento migratorio durante el fin de semana previo a las festividades de Nochebuena y Navidad. Según los registros oficiales, un total de 63.776 personas ingresaron al territorio nacional entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre.
Números
Más de 60.000 personas ingresaron al país el fin de semana previo a Navidad
La mayor parte de los ingresos de personas al país se concentró en ciudadanos de nacionalidad argentina, seguidos por uruguayos y brasileros.