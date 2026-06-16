Argentina sale esta noche a defender su título Mundial

Luego de la gran victoria de Francia ante Senegal, tres partidos complementarán una nueva jornada de la fase de grupos del Mundial, en el que destaca el debut de Argentina quien enfrentará a Argelia. El elenco argentino saldrá a defender el título obtenido en la última edición.
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Desde las 19:00 horas, Irak va a estar enfrentando a Noruega, encuentro correspondiente al grupo I del certámen. Este partido se disputará en el Gillette Stadium de la ciudad de Boston, y tendrá el arbitraje de Pierre Atcho de Gabón.
Un rato más tarde, más específicamente desde las 22:00 horas, Argentina saldrá a defender el título ante Argelia. Con arbitraje del polaco Szymon Marciniak, ambas selecciones se enfrentarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Finalmente, ya entrada la madrugada, a la 01:00 de la mañana, Jordania y Austria se verán las caras en el Levi's Stadium de California. El árbitro de este encuentro será Dahane Beida de Mauritania.