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Argentina | Mundial | Argelia

sale el campeón defensor

Argentina sale esta noche a defender su título Mundial

El elenco de Lionel Scaloni, última ganadora del máximo título de selecciones, debutará en la noche de este jueves cuando a las 22:00 enfrente a Argelia.

Argentina debuta en el Mundial ante Argelia.

Argentina debuta en el Mundial ante Argelia.

 UNAR Agency / FocoUy
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Desde las 19:00 horas, Irak va a estar enfrentando a Noruega, encuentro correspondiente al grupo I del certámen. Este partido se disputará en el Gillette Stadium de la ciudad de Boston, y tendrá el arbitraje de Pierre Atcho de Gabón.

Un rato más tarde, más específicamente desde las 22:00 horas, Argentina saldrá a defender el título ante Argelia. Con arbitraje del polaco Szymon Marciniak, ambas selecciones se enfrentarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Finalmente, ya entrada la madrugada, a la 01:00 de la mañana, Jordania y Austria se verán las caras en el Levi's Stadium de California. El árbitro de este encuentro será Dahane Beida de Mauritania.

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