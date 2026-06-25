La fase de grupos del Mundial 2026 comenzó a definir a sus clasificados y el Grupo A tuvo una jornada decisiva este martes, con México confirmando su gran momento al derrotar con autoridad a República Checa, mientras que Sudáfrica dio la sorpresa al vencer a Corea del Sur y quedarse con el segundo lugar de la serie.
MUNDIAL
México cerró la fase de grupos con puntaje perfecto y Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur
México confirmó su gran momento al derrotar con autoridad a República Checa, mientras que Sudáfrica dio la sorpresa al vencer a Corea del Sur y quedarse con el segundo lugar de la serie.