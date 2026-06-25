México cerró la fase de grupos con puntaje perfecto y Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur

Sudáfrica logró la clasificación

La otra gran noticia de la jornada llegó desde Monterrey, donde Sudáfrica derrotó 1-0 a Corea del Sur en un duelo directo por la clasificación. El conjunto africano necesitaba una victoria para mantener vivas sus aspiraciones y cumplió el objetivo, obteniendo tres puntos fundamentales para avanzar a la siguiente ronda.

Sudáfrica

La derrota dejó a Corea del Sur dependiendo de la tabla de terceros para continuar en competencia, mientras que República Checa quedó eliminada tras cerrar su participación con apenas una unidad.

De esta manera, México avanzó como primero del Grupo A y Sudáfrica como escolta, mientras se aguarda la confirmación definitiva de los mejores terceros que completarán el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026.