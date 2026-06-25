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México | Mundial | Sudáfrica

MUNDIAL

México cerró la fase de grupos con puntaje perfecto y Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur

México confirmó su gran momento al derrotar con autoridad a República Checa, mientras que Sudáfrica dio la sorpresa al vencer a Corea del Sur y quedarse con el segundo lugar de la serie.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La fase de grupos del Mundial 2026 comenzó a definir a sus clasificados y el Grupo A tuvo una jornada decisiva este martes, con México confirmando su gran momento al derrotar con autoridad a República Checa, mientras que Sudáfrica dio la sorpresa al vencer a Corea del Sur y quedarse con el segundo lugar de la serie.

En el Estadio Ciudad de México, el seleccionado anfitrión se impuso por 3-0 a los checos y completó una campaña perfecta con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones. Tras una primera mitad equilibrada, los dirigidos por Javier Aguirre encontraron la diferencia en el complemento gracias a los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Con este resultado, México finalizó como líder absoluto del Grupo A con nueve puntos y sin recibir goles en toda la fase de grupos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Sudáfrica logró la clasificación

La otra gran noticia de la jornada llegó desde Monterrey, donde Sudáfrica derrotó 1-0 a Corea del Sur en un duelo directo por la clasificación. El conjunto africano necesitaba una victoria para mantener vivas sus aspiraciones y cumplió el objetivo, obteniendo tres puntos fundamentales para avanzar a la siguiente ronda.

Sudáfrica

La derrota dejó a Corea del Sur dependiendo de la tabla de terceros para continuar en competencia, mientras que República Checa quedó eliminada tras cerrar su participación con apenas una unidad.

De esta manera, México avanzó como primero del Grupo A y Sudáfrica como escolta, mientras se aguarda la confirmación definitiva de los mejores terceros que completarán el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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