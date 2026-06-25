Magela Rinaldi: "El derecho a la educación implica lograr el acceso, la permanencia y el egreso"

La legisladora remarcó especialmente la necesidad de que las conclusiones del proceso tengan efectos concretos sobre las políticas educativas. En ese sentido, recordó que una de las principales críticas dirigidas al congreso anterior estuvo vinculada a la escasa aplicación práctica de las resoluciones alcanzadas.

“Hubieron varias críticas al tercer congreso, justamente porque después no se bajó a tierra en gran proporción lo que se trabajó en ese congreso”, expresó.

Para Rinaldi, el valor del Congreso radica en que reúne a todos los actores vinculados al sistema educativo. “En este congreso participan todos los actores involucrados con la educación, docentes, estudiantes, familias, la sociedad en general. Entonces yo creo que tenemos que darle el valor que tiene eso”, sostuvo.

La diputada vinculó además esa discusión con los cambios que atravesó el sistema educativo en los últimos años. Desde su perspectiva, las definiciones estratégicas en materia educativa deberían trascender los ciclos de gobierno y construirse con amplios consensos sociales.

“Me parece que trazar líneas estratégicas, trazar una estrategia nacional de educación es importante y que después nuestra educación no dependa del gobierno de turno”, señaló. Asimismo, manifestó su expectativa de que el nuevo proceso permita recoger las lecciones de experiencias anteriores: “Yo creo que debemos aprender de los errores”.

Los cuatro ejes temáticos del debate

Uno de los ejes definidos para las asambleas territoriales es la educación entendida como un derecho. Rinaldi sostuvo que garantizar el acceso formal al sistema no es suficiente. “Para realmente lograr el derecho a la educación, hay que lograr que nuestros niños, niñas y adolescentes y los adultos tengan el acceso, permanencia y egreso. Eso es lograr realmente que se cumpla”, afirmó.

En ese marco, planteó que las desigualdades sociales inciden directamente en las oportunidades educativas y que el Estado debe intervenir para corregir esas diferencias. Mencionó entre los factores que influyen el lugar de nacimiento, el género y las situaciones de discapacidad.

El segundo eje estará centrado en la participación y en las formas de construir una educación democrática con la intervención de todos los actores involucrados.

El tercero abordará las trayectorias educativas, tema que, según sostuvo Rinaldi, suelen estar condicionadas a facotres como el lugar de residencia, el género, entre otros. “Sabemos que las trayectorias no son todas lineales, justamente porque hay diversos factores que influyen en la vida de las personas”, explicó.

Dentro de este punto también situó la discusión sobre las condiciones de trabajo docente. “Hay que pensar también en la formación permanente de los docentes, en las horas de trabajo, las cargas administrativas también que tiene que se pueda enfocar realmente en trabajar con el estudiante y no en otras cuestiones que a veces desgastan”, indicó.

El cuarto eje estará dedicado a las tecnologías, la inteligencia artificial y la virtualidad, temas que, según la diputada, adquieren una relevancia creciente para el presente y el futuro de la educación. “Es un tema que lo tenemos que empezar a trabajar”, aseguró.