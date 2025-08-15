Hacete socio para acceder a este contenido

Gabriela Valverde | San José |

Incentivo

Ministerio del Interior implementa incentivos económicos para jefes de policía

El plan prioriza disminución de homicidios, estafas e incautación de armas y motos, el dinero extra se pagará a los jefes si logran prevenir y aclarar crímenes.

El Ministerio del Interior pondrá en marcha un sistema de incentivos económicos dirigido a jefes de divisiones policiales del área metropolitana, con el propósito de mejorar el desempeño y reducir los delitos en Montevideo y sus zonas limítrofes con Canelones y San José.

Según informó la subsecretaria de la cartera, Gabriela Valverde, las partidas salariales adicionales se otorgarán a quienes logren cumplir con metas anuales vinculadas principalmente a la disminución de homicidios, su esclarecimiento y el aumento de incautaciones de armas y motos. “Hacemos un pago diferencial porque promovemos una mejora del desempeño y de la gestión para que puedan tener este premio”, señaló.

Iniciativa del Ministerio del Interior

El seguimiento del cumplimiento de los objetivos estará a cargo de una comisión integrada por representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Valverde indicó que, si bien el plan contempla la prevención de todos los delitos, hay especial preocupación por el incremento de las estafas en el área metropolitana, que registran un crecimiento sostenido. En relación a hechos recientes como la explosión de cajeros automáticos, sostuvo que la Policía analiza las modalidades y circunstancias de estos ataques para reforzar la presencia territorial y prevenir nuevos casos.

La medida forma parte de las líneas estratégicas definidas por el Ministerio del Interior para el próximo año y apunta a un “compromiso concreto” de las jerarquías policiales en la reducción de la criminalidad.

