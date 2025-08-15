Ministerio del Interior implementa incentivos económicos para jefes de policía

El Ministerio del Interior pondrá en marcha un sistema de incentivos económicos dirigido a jefes de divisiones policiales del área metropolitana, con el propósito de mejorar el desempeño y reducir los delitos en Montevideo y sus zonas limítrofes con Canelones y San José.
El plan prioriza disminución de homicidios, estafas e incautación de armas y motos, el dinero extra se pagará a los jefes si logran prevenir y aclarar crímenes.