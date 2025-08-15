Ministerio del Interior implementa incentivos económicos para jefes de policía

Valverde indicó que, si bien el plan contempla la prevención de todos los delitos, hay especial preocupación por el incremento de las estafas en el área metropolitana, que registran un crecimiento sostenido. En relación a hechos recientes como la explosión de cajeros automáticos, sostuvo que la Policía analiza las modalidades y circunstancias de estos ataques para reforzar la presencia territorial y prevenir nuevos casos.

La medida forma parte de las líneas estratégicas definidas por el Ministerio del Interior para el próximo año y apunta a un “compromiso concreto” de las jerarquías policiales en la reducción de la criminalidad.