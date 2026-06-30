Mundial al rojo vivo: Países Bajos se despidió en los penales frente a Marruecos

Con el correr de los minutos, Países Bajos pareció acercarse a la clasificación y durante varios pasajes del encuentro dio la impresión de tener el control del desarrollo. Sin embargo, la resistencia marroquí volvió a aparecer en el momento más delicado y permitió mantener abierto el resultado hasta el final del tiempo reglamentario.

Definición a la tanda de penales

La prórroga tampoco logró inclinar la balanza para ninguno de los dos equipos. El desgaste físico y la presión propia de una instancia decisiva terminaron llevando la definición a la tanda de penales, el escenario donde Marruecos mostró mayor serenidad y precisión.

Desde los once pasos, la selección africana fue más efectiva y terminó sellando la eliminación neerlandesa, consumando así una de las grandes decepciones para el fútbol europeo en esta Copa del Mundo.

La salida temprana representa un duro golpe para Países Bajos, una selección con tradición mundialista y que había llegado al torneo con expectativas de pelear por el título. Quedar fuera en la primera ronda eliminatoria supone un resultado claramente por debajo de las aspiraciones de una de las potencias históricas del fútbol internacional.

Para Marruecos, en cambio, la clasificación vuelve a confirmar el crecimiento sostenido que viene mostrando en los últimos años y ratifica su condición de uno de los equipos más competitivos fuera del eje tradicional de selecciones europeas y sudamericanas.