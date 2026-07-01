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Mundial | octavos |

los mejores dieciséis

Mundial: así va quedando el cuadro de octavos de final

Con la mitad de los cruces confirmados, repasamos como van quedando conformados los octavos de final de este Mundial.

Quiñones, una de las figuras de México en este Mundial.

Quiñones, una de las figuras de México en este Mundial.

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Este miércoles, además de las clasificaciones de Inglaterra al eliminar a RD Congo y de Bélgica tras vencer a Senegal, se conocerá un equipo más en la instancia final cuando Estados Unidos se enfrente a Bosnia y Herzegovina.

Este jueves habrá tres partidos, cuando España se mida ante Austria, Portugal frente a Croacia y Suiza ante Argelia. Finalmente, el viernes Australia chocará ante Egipto, Argentina a Cabo Verde mientras que Colombia chocará ante Ghana.

Los cruces de octavos de final del Mundial

Así está quedando el cuadro final;

  • Paraguay vs Francia
  • Canadá vs Marruecos
  • Portugal/Croacia vs España/Austria
  • Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs Bélgica
  • Brasil vs Noruega
  • México vs Inglaterra
  • Argentina/Cabo Verde vs Australia/Egipto
  • Suiza/Argelia vs Colombia/Ghana

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