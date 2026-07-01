Mundial: así va quedando el cuadro de octavos de final

Más de la mitad de los cruces de octavos de final del Mundial quedaron confirmados, entre los que destaca la presencia de Paraguay tras eliminar a Alemania. Esta instancia comenzará a jugarse el próximo sábado con la disputa de dos encuentros.
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Este miércoles, además de las clasificaciones de Inglaterra al eliminar a RD Congo y de Bélgica tras vencer a Senegal, se conocerá un equipo más en la instancia final cuando Estados Unidos se enfrente a Bosnia y Herzegovina.
Este jueves habrá tres partidos, cuando España se mida ante Austria, Portugal frente a Croacia y Suiza ante Argelia. Finalmente, el viernes Australia chocará ante Egipto, Argentina a Cabo Verde mientras que Colombia chocará ante Ghana.
Los cruces de octavos de final del Mundial
Así está quedando el cuadro final;
- Paraguay vs Francia
- Canadá vs Marruecos
- Portugal/Croacia vs España/Austria
- Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs Bélgica
- Brasil vs Noruega
- México vs Inglaterra
- Argentina/Cabo Verde vs Australia/Egipto
- Suiza/Argelia vs Colombia/Ghana