Mundial: de dirigir a Uruguay ante España, a arbitrar una semifinal

En las últimas horas, la FIFA dio a conocer la terna arbitral para lo que será la segunda semifinal del Mundial en la que Argentina enfrentará a Inglaterra en la ciudad de Atlanta este miércoles a partir de las 16:00 horas.
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Ismail Elfath, de Estados Unidos, será el árbitro principal para este gran choque, quien será acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que el cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani. En el VAR estará el italiano Marco Di Bello junto al chileno Juan Lara.
La designación de Elfath despertó muchas críticas por el bajo rendimiento que mostró el estadounidense en los partidos previos. Será el cuarto choque en el que diga presente, luego de dirigir el partido de Uruguay ante España (dónde tomó decisiones muy polémicas), Países Bajos ante Japón y Brasil frente a Noruega.