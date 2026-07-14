El Niño comienza a sentirse en Uruguay: suben las temperaturas y vuelven las lluvias con tormentas

Uruguay experimentará esta semana un cambio marcado en las condiciones del tiempo debido a la creciente influencia del fenómeno de El Niño. Tras varias semanas de frío y escasas precipitaciones, se espera un importante aumento de las temperaturas acompañado por el regreso de lluvias y tormentas que podrían extenderse durante varios días.
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Desde este martes comenzará un ascenso sostenido de la temperatura que alcanzará su punto máximo el viernes. Ese día se prevén máximas cercanas a los 20 °C en Montevideo, mientras que, en el norte del país, especialmente en zonas como Melo, los registros podrían llegar a los 25 °C. El incremento térmico se mantendrá incluso durante el sábado, aunque luego el ingreso de vientos del sur provocará un descenso de las temperaturas y pondrá fin al denominado veranillo.
Lluvias y tormentas durante varios días
El cambio de tiempo no llegará solo con temperaturas más elevadas. A partir del jueves aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad. En el sur del país, incluido Montevideo, las precipitaciones se presentarán entre jueves y sábado, con pausas durante algunas horas. El domingo se espera una mejora temporal, aunque las lluvias regresarían el lunes.
La situación será diferente en el norte, especialmente en los departamentos fronterizos con Brasil, donde las precipitaciones podrían mantenerse de forma prácticamente continua entre el jueves y el lunes. Se estima que la segunda quincena de julio estará caracterizada por un patrón de precipitaciones frecuentes.
El fenómeno de El Niño, que ya ha provocado lluvias intensas en el sur de Brasil y también está generando condiciones similares en otras regiones de Sudamérica.