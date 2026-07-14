El Niño comienza a sentirse en Uruguay: suben las temperaturas y vuelven las lluvias con tormentas

Desde este martes comenzará un ascenso sostenido de la temperatura que alcanzará su punto máximo el viernes. Ese día se prevén máximas cercanas a los 20 °C en Montevideo, mientras que, en el norte del país, especialmente en zonas como Melo, los registros podrían llegar a los 25 °C. El incremento térmico se mantendrá incluso durante el sábado, aunque luego el ingreso de vientos del sur provocará un descenso de las temperaturas y pondrá fin al denominado veranillo.