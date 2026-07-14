"El deseo de Argentina concedido", medios ingleses explotaron tras designación de Elfath

Medios ingleses explotaron con fuertes titulares, luego de que se conociera que la FIFA decidió designar a Ismail Elfath de Estados Unidos, como el árbitro principal para el partido en que Inglaterra enfrentará a Argentina por las semifinales del Mundial.
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“Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa del Mundo a pesar de las teorías de la conspiración que afirman que el torneo está amañado”, tituló Daily Mail. En la nota, el medio inglés remarca que con Elfath como árbitro principal, Inter Miami ganó el 100% de los puntos disputados.
“Se confirma que el árbitro del partido Inglaterra vs Argentina es el oficial seleccionado por la FIFA que supervisó el momento más importante de Lionel Messi”, escribió The Sun, haciendo referencia a que el estadounidense fue el cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022.
Otro de los medios que hizo referencia a la designación fue Daily Mirror, quien tituló “Árbitro confirmado, el deseo de Argentina concedido”. Además, toman las palabras del ex árbitro inglés, Mark Halsey, quien aseguró haberse “sorprendido” por la designación alegando que Elfath “no se enfrentó a grandes momentos de presión”.