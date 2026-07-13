El Mundial llega a su final, y tras quedar conformados los cuatro equipos semifinalistas del torneo, la FIFA dio a conocer los árbitros que continuarán en Estados Unidos y sueñan con ser parte de la gran final del torneo. Ledoán González es el único uruguayo que continúa.
superó el "recorte"
Un uruguayo sigue en carrera para arbitrar la final del Mundial
La FIFA realizó un recorte de árbitros de cara a las semifinales del Mundial. Entre los elegidos para estar hasta el final, aparece Leodán González.