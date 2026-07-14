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Deportes Lula | futbolistas | Mundial

Vergüenza mundial

"Que vergonha": Lula indignado con futbolistas que no volvieron al país tras eliminación

Lula da Silva cuestionó que solo un futbolista regresó a Brasil en el avión de la selección, mientras el resto se quedó de vacaciones en el extranjero.

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó con dureza a los jugadores de la selección brasileña después de que apenas uno de los 26 convocados regresara al país tras la humillante eliminación en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante el seleccionado de Noruega el pasado 5 de julio.

Volvió un solo jugador del Mundial

"Le mandé un mensaje a [Carlo] Ancelotti, técnico de la selección brasileña. Esa que fue con un montón de gente y volvió 'sola'. Casi no había nadie para regresar en el avión de la selección, gente, qué vergüenza. Solo volvió un jugador en el avión, los demás se quedaron todos allá. Si hubieran ganado [el torneo], estarían todos bailando aquí", dijo Lula en un discurso en Sao Paulo.

Únicamente Danilo (jugador del Flamengo) regresó a Brasil en el avión del equipo el pasado miércoles 8 de julio, mientras el resto se quedó de vacaciones en el extranjero.

Por otra parte, el presidente brasileño sugirió en tono jocoso al técnico Carlo Ancelotti que contrate un robot desarrollado por un estudiante local, que calificó de "agresivo" y comparable a estrellas como Kylian Mbappé o Erling Haaland, para que Brasil gane el próximo Mundial.

FUENTE: RT en Español

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