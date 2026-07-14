El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó con dureza a los jugadores de la selección brasileña después de que apenas uno de los 26 convocados regresara al país tras la humillante eliminación en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante el seleccionado de Noruega el pasado 5 de julio.
Vergüenza mundial
"Que vergonha": Lula indignado con futbolistas que no volvieron al país tras eliminación
Lula da Silva cuestionó que solo un futbolista regresó a Brasil en el avión de la selección, mientras el resto se quedó de vacaciones en el extranjero.