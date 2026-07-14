"Que vergonha": Lula indignado con futbolistas que no volvieron al país tras eliminación

Volvió un solo jugador del Mundial

"Le mandé un mensaje a [Carlo] Ancelotti, técnico de la selección brasileña. Esa que fue con un montón de gente y volvió 'sola'. Casi no había nadie para regresar en el avión de la selección, gente, qué vergüenza. Solo volvió un jugador en el avión, los demás se quedaron todos allá. Si hubieran ganado [el torneo], estarían todos bailando aquí", dijo Lula en un discurso en Sao Paulo.