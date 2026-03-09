Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

terrible

83 niños muertos y más de 250 heridos en Líbano a causa de bombardeos lanzados por Israel

Líbano: En una semana Estados Unidos e Israel han asesinado a 83 niños y herido a 250. Unicef reitera llamado a respetar el derecho internacional humanitario.

Líbano: En una semana Estados Unidos e Israel han asesinado a 83 niños y herido a 250. Unicef reitera llamado a respetar el derecho internacional humanitario.&nbsp;

Líbano: En una semana Estados Unidos e Israel han asesinado a 83 niños y herido a 250. Unicef reitera llamado a respetar el derecho internacional humanitario. 

 Unicef
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al menos 83 niños han muerto y otros 254 han resultado heridos desde el pasado 2 de marzo, en medio del recrudecimiento de los combates y bombardeos en distintas zonas del país.

El organismo de la ONU advirtió que la situación humanitaria se está deteriorando rápidamente y expresó su profunda preocupación por el creciente número de víctimas infantiles en un conflicto que se intensificó en las últimas semanas. De acuerdo con UNICEF, muchos de los niños fallecidos o heridos se encontraban en sus hogares o en barrios residenciales al momento de los ataques.

Un precio insoportable

La directora regional de UNICEF para Medio Oriente y el Norte de África señaló que los menores “están pagando un precio insoportable en esta guerra”, y reiteró el llamado a todas las partes a respetar el derecho internacional humanitario y a proteger a la población civil, especialmente a los niños.

Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah se han intensificado desde comienzos de marzo, con intercambios diarios de ataques aéreos, artillería y lanzamiento de cohetes a lo largo de la frontera entre ambos territorios. Sin embargo, en los últimos días los combates se han extendido a áreas más densamente pobladas, lo que ha incrementado el número de víctimas civiles.

El desastre de la guerra

Según datos de organizaciones humanitarias presentes en el terreno, miles de familias han debido abandonar sus hogares en el sur del Líbano y en barrios periféricos de Beirut ante el temor de nuevos bombardeos. Muchos niños desplazados se encuentran actualmente en refugios improvisados, escuelas o viviendas de familiares, en condiciones precarias y con acceso limitado a servicios básicos.

UNICEF alertó además que la continuidad de los ataques está afectando gravemente el acceso a la educación y la atención sanitaria. Numerosas escuelas permanecen cerradas y varios centros médicos han sufrido daños o trabajan al límite de su capacidad para atender a los heridos.

Pedido de Unicef

El organismo internacional también señaló que el impacto psicológico sobre los menores puede ser profundo y duradero. “Los niños están experimentando miedo constante, pérdida y desplazamiento”, advirtió la agencia, que subrayó la necesidad urgente de apoyo psicosocial para las comunidades afectadas.

En este contexto, UNICEF reiteró su llamado a un alto el fuego inmediato y pidió garantizar corredores humanitarios seguros que permitan la llegada de ayuda a las zonas más golpeadas por los combates.

Dejá tu comentario

Te puede interesar