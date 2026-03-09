Plan de Seguridad se presentará antes de fin de mes; incluye más de 100 medidas

Plan evaluado

"El plan va a ser gobernado, monitoreado y evaluado pasa a paso según el tipo de medida a implementar y en la medida que esa medida se implemente, se evalúe, se monitoree, se verán los resultados", afirmó.

Ante una consulta se refirió al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Dijo que esta herramienta policial será aplicada “en el policiamiento inteligente para prevención y disminución de homicidios”. Para esto, las autoridades están reformulando al PADO.

En relación al Plan Más Barrio, describió a esta política como “un eje fundamental” del Gobierno, bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que involucra a varias agencias del Estado.

Responsabilidad compartida

Según la web del Plan Nacional de Seguridad Pública, el ministerio entiende esta temática “como una responsabilidad compartida entre diversas agencias del Estado y de la sociedad, que exige planificación a largo plazo, participación democrática y uso intensivo de la evidencia, incluyendo la que surja de su propia evaluación”.

En este marco, Negro dijo: “Hemos afirmado que un plan de seguridad no puede consistir solamente en el desempeño del Ministerio del Interior, sino que debe contar con la participación de todo el estado y la sociedad en general”.

Precisó que el proceso de construcción incluyó la participación de 79 instituciones en los Encuentros por la Seguridad. En estos espacios, integraron las mesas de debate organismos públicos, representantes de la sociedad civil, sindicatos, cámaras empresarial, gobiernos departamentales, universidades y partidos políticos.