Política Carlos Negro |

lo adelantó el ministro

Plan de Seguridad se presentará antes de fin de mes; incluye más de 100 medidas

El esperado Plan de Seguridad constará de siete ejes temáticos que fueron discutidos y analizados con diversos referentes de la sociedad.

Negro anunció detalles del Plan de Seguridad.

 Camilo Dos Santos / Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, adelantó que el Plan Nacional de Seguridad Pública constará de siete ejes temáticos con 79 acciones concretas que impulsarán más de 100 medidas. El plan será presentado el próximo lunes 16 al Gabinete de Seguridad.

Negro hizo el adelanto una vez concluida la reunión del Consejo de Ministros de este lunes 9 de marzo. En rueda de prensa definió el plan como “particularmente ambicioso”. Presentará siete ejes, con más de 79 acciones y más de 100 medidas, adelantó. Pensado para los próximos diez años, habrá instancias de evaluación y monitoreo, agregó.

Luego de cinco rondas de intercambio, agregó, se definieron cinco problemas prioritarios: homicidios, violencia de género y contra niños y adolescentes, armas de fuego y municiones, narcotráfico, ciberdelito y fraudes informáticos.

Plan evaluado

"El plan va a ser gobernado, monitoreado y evaluado pasa a paso según el tipo de medida a implementar y en la medida que esa medida se implemente, se evalúe, se monitoree, se verán los resultados", afirmó.

Ante una consulta se refirió al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Dijo que esta herramienta policial será aplicada “en el policiamiento inteligente para prevención y disminución de homicidios”. Para esto, las autoridades están reformulando al PADO.

En relación al Plan Más Barrio, describió a esta política como “un eje fundamental” del Gobierno, bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que involucra a varias agencias del Estado.

Responsabilidad compartida

Según la web del Plan Nacional de Seguridad Pública, el ministerio entiende esta temática “como una responsabilidad compartida entre diversas agencias del Estado y de la sociedad, que exige planificación a largo plazo, participación democrática y uso intensivo de la evidencia, incluyendo la que surja de su propia evaluación”.

En este marco, Negro dijo: “Hemos afirmado que un plan de seguridad no puede consistir solamente en el desempeño del Ministerio del Interior, sino que debe contar con la participación de todo el estado y la sociedad en general”.

Precisó que el proceso de construcción incluyó la participación de 79 instituciones en los Encuentros por la Seguridad. En estos espacios, integraron las mesas de debate organismos públicos, representantes de la sociedad civil, sindicatos, cámaras empresarial, gobiernos departamentales, universidades y partidos políticos.

Temas

