Al menos por un mes

Frigorífico Casa Blanca para su actividad y envía a 220 trabajadores al seguro

El frigorífico situado en Paysandú, que se financiaba con préstamos de Gustavo Basso, tendrá a sus 400 trabajadores en el seguro de paro desde este mes.

Por Redacción Caras y Caretas

El Frigorífico Casa Blanca resolvió detener su actividad durante cuatro semanas debido a la situación del mercado cárnico, una medida que implicará el envío de 220 trabajadores al seguro de desempleo, sumándose a otros 180 empleados que ya se encontraban en esa situación.

Negocio "inviable"

El gerente general de la empresa, Carlos Fuidio, explicó en una rueda de prensa que la decisión fue tomada por el directorio luego de analizar la actual ecuación del negocio, que calificó como inviable.

Según indicó, el elevado precio del ganado en relación con el valor de la carne en los distintos mercados genera pérdidas significativas para la empresa. “Cada animal que estamos faenando nos hace perder entre 150 y 200 dólares por cabeza, lo que hace absolutamente inviable continuar trabajando”, señaló.

Fuidio explicó que la situación afecta tanto al mercado interno como al de exportación de carne, ya que el frigorífico comercializa los distintos cortes en diferentes destinos.

A esto se suma la dificultad de trasladar el aumento del precio del ganado al valor final de la carne en el mercado local.

Frigorífico sufre competencia con el mercado brasileño

A su vez, el gerente del frigorífico mencionó la fuerte competencia de carne importada desde Brasil, que ingresa a precios más bajos, lo que dificulta aún más ajustar los valores en el mercado interno. Ante este escenario, la empresa resolvió detener la operativa durante un mes y volver a evaluar la situación del mercado una vez cumplido ese plazo.

Respecto a la situación del personal, la empresa solicitará un seguro de paro especial para la totalidad de los trabajadores. Actualmente la empresa analiza si será solicitado por 30 o por 60 días, aunque la decisión final aún no está definida.

De esta manera, los casi 400 trabajadores vinculados al frigorífico quedarán comprendidos en el seguro de desempleo mientras se evalúa la evolución del mercado y la posible reanudación de la actividad.

