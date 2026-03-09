Frigorífico Casa Blanca para su actividad y envía a 220 trabajadores al seguro

Fuidio explicó que la situación afecta tanto al mercado interno como al de exportación de carne, ya que el frigorífico comercializa los distintos cortes en diferentes destinos.

A esto se suma la dificultad de trasladar el aumento del precio del ganado al valor final de la carne en el mercado local.

Frigorífico sufre competencia con el mercado brasileño

A su vez, el gerente del frigorífico mencionó la fuerte competencia de carne importada desde Brasil, que ingresa a precios más bajos, lo que dificulta aún más ajustar los valores en el mercado interno. Ante este escenario, la empresa resolvió detener la operativa durante un mes y volver a evaluar la situación del mercado una vez cumplido ese plazo.

Respecto a la situación del personal, la empresa solicitará un seguro de paro especial para la totalidad de los trabajadores. Actualmente la empresa analiza si será solicitado por 30 o por 60 días, aunque la decisión final aún no está definida.

De esta manera, los casi 400 trabajadores vinculados al frigorífico quedarán comprendidos en el seguro de desempleo mientras se evalúa la evolución del mercado y la posible reanudación de la actividad.