Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Irán | Donald Trump | EEUU

"Peso ligero"

Mientras las calles de Irán se abarrotaron en apoyo al nuevo líder supremo, ¿qué dijo Trump?

Las calles de todo Irán se llenaron de multitudes que juran lealtad a su nuevo líder supremo, Seyed Mojtabá Jameneí, hijo del asesinado ayatolá Alí Jameneí.

El pueblo de Irán copó las calles para apoyar a su nuevo líder supremo.

El pueblo de Irán copó las calles para apoyar a su nuevo líder supremo.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Las calles de todo Irán se han llenado de multitudes este lunes 9 de marzo para jurar lealtad a Seyed Mojtabá Jameneí, su nuevo líder supremo, hijo y sucesor del ayatolá Alí Jameneí, quien fue asesinado durante un bombardeo de Teherán perpetrado por Estados Unidos (EEUU) e Israel el pasado 28 de febrero.

El segundo hijo del ayatolá Alí Jameneí de 56 años, se ha convertido en el nuevo líder supremo del país y tendrá la última palabra en todos los asuntos de Estado y desempeñará la función de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y del CGRI.

Medios iraníes ya han descrito al nuevo ayatolá Seyed Mojtabá Jameneí como un "veterano herido por el enemigo en la guerra de Ramadán".

Las imágenes captadas en video muestran congregaciones en distintas plazas públicas con masas que entonan cánticos y ondean la bandera de su país en apoyo a su nuevo ayatolá.

Embed

¿Qué dijo Trump sobre el nuevo líder supremo de Irán?

"No se lo voy a decir", dijo este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre sus planes para el nuevo ayatolá iraní. "No estoy contento con él", se limitó a mencionar el mandatario.

Previamente, al reaccionar al nombramiento de Mojtabá Jameneí como nuevo líder supremo del país persa, el presidente estadounidense se negó a comentar la elección y dijo: "Veremos qué pasa".

No obstante, inicialmente había asegurado que el próximo líder de Irán "no va a durar mucho" si no cuenta con la aprobación de la Casa Blanca.

No obstante, Trump había indicado que necesitaba participar personalmente en la selección del próximo líder de Irán, tal como lo hizo en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro. "Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jameneí es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy [Rodríguez] en Venezuela", sostuvo.

FUENTE: RT en Español

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar