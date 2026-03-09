Mientras las calles de Irán se abarrotaron en apoyo al nuevo líder supremo, ¿qué dijo Trump?

Las imágenes captadas en video muestran congregaciones en distintas plazas públicas con masas que entonan cánticos y ondean la bandera de su país en apoyo a su nuevo ayatolá.

Embed Multitudes abarrotan las calles de Irán en apoyo al nuevo ayatolá



Las calles de todo Irán se han llenado de multitudes que juran lealtad a Seyed Mojtabá Jameneí, su nuevo líder supremo, hijo y sucesor del ayatolá Alí Jameneíhttps://t.co/OdYn8OKjSo pic.twitter.com/PovS4oIJnk — RT en Español (@ActualidadRT) March 9, 2026

¿Qué dijo Trump sobre el nuevo líder supremo de Irán?

"No se lo voy a decir", dijo este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre sus planes para el nuevo ayatolá iraní. "No estoy contento con él", se limitó a mencionar el mandatario.

Previamente, al reaccionar al nombramiento de Mojtabá Jameneí como nuevo líder supremo del país persa, el presidente estadounidense se negó a comentar la elección y dijo: "Veremos qué pasa".

No obstante, inicialmente había asegurado que el próximo líder de Irán "no va a durar mucho" si no cuenta con la aprobación de la Casa Blanca.

No obstante, Trump había indicado que necesitaba participar personalmente en la selección del próximo líder de Irán, tal como lo hizo en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro. "Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jameneí es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy [Rodríguez] en Venezuela", sostuvo.