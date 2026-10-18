A solo cinco días de su operación, el papa León XIV pronunció su homilía dominical

El pontífice expresó además una gratitud especial a los médicos y al personal del Hospital Gemelli de Roma.

"Esta experiencia me hizo sentir la cercanía a los que pasan una situación de enfermedad y se encuentran en una situación de fragilidad. Superada esta delicada etapa, como sabéis, ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones", concluyó el pontífice.

Operado tras la homilía

El 11 de octubre pasado, tras su homilía tradicional, León XIV anunció que se sometería a una cirugía por un nódulo pulmonar detectado en una etapa temprana. El 13 de octubre, el papa, de 71 años, se sometió a una cirugía torácica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Todas las audiencias con el papa León XIV fueron canceladas hasta el 20 de octubre. Su alta se produjo antes de lo previsto, ya que se esperaba que el pontífice permaneciera hospitalizado aproximadamente una semana después de la operación.

(Sputnik)