A solo cinco días de su operación, el papa León XIV pronunció su homilía dominical

El papa León XIV, solo cinco días después de haber sido operado de un tumor pulmonar, pronunció su tradicional homilía dominical en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. La víspera, el papa abandonó el hospital y regresó al Vaticano.
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Justo a mediodía del domingo, León XIV apareció en la ventana de los aposentos papales del Palacio Apostólico, desde donde saludó a los miles de fieles allí congregados. Pronunció la homilía y el rezo del Ángelus sin pausa, en voz alta y sin abreviaciones.
"Agradezco a todos los que rezaron por mí, sentí su apoyo", dijo al finalizar la homilía.
El pontífice expresó además una gratitud especial a los médicos y al personal del Hospital Gemelli de Roma.
"Esta experiencia me hizo sentir la cercanía a los que pasan una situación de enfermedad y se encuentran en una situación de fragilidad. Superada esta delicada etapa, como sabéis, ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones", concluyó el pontífice.
Operado tras la homilía
El 11 de octubre pasado, tras su homilía tradicional, León XIV anunció que se sometería a una cirugía por un nódulo pulmonar detectado en una etapa temprana. El 13 de octubre, el papa, de 71 años, se sometió a una cirugía torácica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.
Todas las audiencias con el papa León XIV fueron canceladas hasta el 20 de octubre. Su alta se produjo antes de lo previsto, ya que se esperaba que el pontífice permaneciera hospitalizado aproximadamente una semana después de la operación.
(Sputnik)