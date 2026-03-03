Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Gaza |

¿Libertad de expresión?

Hollywood le cierra las puertas a Susan Sarandon por apoyar a Palestina

Susan Sarandon asegura que fue despedida de su agencia y apartada de grandes producciones en Estados Unidos por pedir un alto el fuego en Gaza. Su caso reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión en la industria cultural.

Por Redacción de Caras y Caretas

La reconocida actriz estadounidense Susan Sarandon afirmó que ya no puede trabajar en grandes producciones de Estados Unidos luego de manifestar públicamente su apoyo a Palestina y reclamar un alto el fuego en Gaza. La intérprete, que este fin de semana recibió un premio internacional en los Premios Goya, denunció un clima de censura que, según sostiene, atraviesa hoy a Hollywood.

En declaraciones al portal Variety, Sarandon aseguró que fue despedida de su agencia tras participar en una manifestación en 2023 y pronunciarse contra la ofensiva israelí. “Me despidieron específicamente por marchar y hablar sobre Gaza”, afirmó. La actriz también señaló que, desde entonces, le resultó “imposible” acceder a programas de televisión o proyectos vinculados a los grandes estudios.

Libertad de expresión en entredicho

El caso pone en cuestión la imagen de Estados Unidos como garante irrestricto de la libertad de opinión. Sarandon, que ya había criticado en el pasado la Guerra de Irak y apoyado diversas causas sociales, sostiene que su postura sobre Palestina fue el punto de quiebre definitivo. Según relató, incluso un director italiano recibió advertencias para no contratarla.

Su salida de la agencia United Talent Agency marcó un antes y un después en su carrera dentro de la industria estadounidense.

Europa como refugio creativo

Ante el cierre de puertas en su país, la actriz encontró nuevas oportunidades en Europa. Trabajó recientemente en Italia y participó en una obra en el Old Vic, en Londres. Hoy, dice, se dedica a proyectos independientes con directores emergentes.

Más allá de su trayectoria, el caso abre un debate incómodo: ¿hasta qué punto el posicionamiento político de un artista puede condicionar su derecho a trabajar? En tiempos de polarización, la respuesta parece tener consecuencias concretas.

