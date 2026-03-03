Hollywood le cierra las puertas a Susan Sarandon por apoyar a Palestina

La reconocida actriz estadounidense Susan Sarandon afirmó que ya no puede trabajar en grandes producciones de Estados Unidos luego de manifestar públicamente su apoyo a Palestina y reclamar un alto el fuego en Gaza. La intérprete, que este fin de semana recibió un premio internacional en los Premios Goya, denunció un clima de censura que, según sostiene, atraviesa hoy a Hollywood.