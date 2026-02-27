Al menos 15 muertos al caer un avión Hércules sobre una transitada carretera de Bolivia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2027538139779068359&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Doce muertos tras el siniestro de un avión Hércules en El Alto, Bolivia. La aeronave se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de El Alto e impactó contra varios vehículos, que quedaron completamente destruidos. pic.twitter.com/2O8hWqJCZJ — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 28, 2026

El Hércules, que transportaba divisas, cayó en la tarde del viernes sobre una transitada carretera en la ciudad de El Alto.

La aeronave se precipitó a tierra sobre varios automóviles, pero no explotó a consecuencia del impacto, por lo que la población local se aglomeró para recoger los billetes de moneda nacional y extranjera, reportó la transmisión de la television estatal Bolivia TV.

De acuerdo con datos preliminares, el accidente aéreo se produjo por las malas condiciones meteorológicas.

La policía tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar a las personas que intentaban apropiarse del dinero, que quedó esparcido como una especie de alfombra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SputnikMundo/status/2027524593372553410&partner=&hide_thread=false Reportan accidente de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana



Una aeronave Hércules se estrelló mientras llevaba a cabo una maniobra de despegue para, posteriormente, impactarse contra varios automóviles que circulaban por la zona, informan medios locales. pic.twitter.com/Ew7xJm0zNm — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 27, 2026

Suspenden actividad

La autoridad aeroportuaria de Bolivia suspendió el viernes las operaciones aéreas en la capital, La Paz, a raíz de la caída de un avión Hércules que transportaba valores en la cercana ciudad de El Alto (oeste).

"Boliviana de Aviación (BoA) informa a la población que el Aeropuerto Internacional de El Alto – La Paz se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria, debido a un incidente registrado con una aeronave en pista.

Aclaramos que la aeronave involucrada no pertenece a nuestra compañía", informó la aerolínea estatal en un comunicado.

(Sputnik)