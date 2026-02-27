Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

tragedia aérea

Al menos 15 muertos al caer un avión Hércules sobre una transitada carretera de Bolivia

El Hércules transportaba divisas y cuando cayó numerosas personas intentaron apropiarse del dinero y fueron reprimidas por la Policía.

El Hércules quedó completamente destruido.

 Imagen tomada de X
La Unidad de Bomberos de la Policía boliviana confirmó la noche del viernes al menos 15 muertos por el impacto de un avión C-130 Hércules, que se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de El Alto al intentar aterrizar, continuó por una calle adyacente a la terminal aérea y atropelló a varios vehículos.

"Tenemos 15 muertos confirmados y seguramente irán aumentando con el pasar del tiempo, ya que no podemos movilizarnos por la cantidad de gente que se aglomeró en este sector", informó el jefe regional de Bomberos, Pavel Tovar, en conferencia de prensa.

Varios cuerpos quedaron tendidos sobre la calle y los vehículos impactados quedaron totalmente destruidos, según la transmisión de los canales de televisión locales.

El Hércules, que transportaba divisas, cayó en la tarde del viernes sobre una transitada carretera en la ciudad de El Alto.

La aeronave se precipitó a tierra sobre varios automóviles, pero no explotó a consecuencia del impacto, por lo que la población local se aglomeró para recoger los billetes de moneda nacional y extranjera, reportó la transmisión de la television estatal Bolivia TV.

De acuerdo con datos preliminares, el accidente aéreo se produjo por las malas condiciones meteorológicas.

La policía tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar a las personas que intentaban apropiarse del dinero, que quedó esparcido como una especie de alfombra.

Suspenden actividad

La autoridad aeroportuaria de Bolivia suspendió el viernes las operaciones aéreas en la capital, La Paz, a raíz de la caída de un avión Hércules que transportaba valores en la cercana ciudad de El Alto (oeste).

"Boliviana de Aviación (BoA) informa a la población que el Aeropuerto Internacional de El Alto – La Paz se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria, debido a un incidente registrado con una aeronave en pista.

Aclaramos que la aeronave involucrada no pertenece a nuestra compañía", informó la aerolínea estatal en un comunicado.

(Sputnik)

