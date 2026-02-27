Trump amenaza ocupar Cuba: dice que podría hacer una "toma de control amistosa"

Trump insiste

El jueves, el diario Miami Herald, vinculado al exilio cubano de Miami, informó que funcionarios del Departamento de Estado de EEUU se reunieron con Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, al margen de la Conferencia de la Comunidad del Caribe (Caricom), para negociar cambios económicos y políticos en la isla.

Las declaraciones del presidente se produjeron pocos días después de que guardafronteras cubanos repelieran el ataque desde una embarcación, que intentaba infiltrar un grupo mercenario en la isla. Cuatro personas fueron abatidas, incluido un ciudadano estadounidense.

Medidas contra Cuba

El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza a EEUU a imponer aranceles a las importaciones provenientes de países que suministren petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia, al alegar una supuesta amenaza a la seguridad nacional estadounidense por parte de la isla.

“Están pasando por grandes problemas y podríamos muy bien hacer algo bueno, creo, algo muy positivo para las personas que fueron expulsadas, o peor aún, de Cuba y que vive aquí”.

(En base a Sputnik y CNN)