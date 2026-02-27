Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

bloqueo

Trump amenaza ocupar Cuba: dice que podría hacer una "toma de control amistosa"

Trump volvió a decir que su Gobierno estaría hablando con autoridades cubanas y sugirió que puede hacer una "toma amistosa" de Cuba.

Trump quiere ocupar Cuba.

 Sputnik
El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este viernes que su país podría terminar realizando una "toma amistosa" de Cuba. “Están pasando por grandes problemas y podríamos muy bien hacer algo bueno, creo, algo muy positivo para las personas que fueron expulsadas, o peor aún, de Cuba y que vive aquí”, afirmó.

"El gobierno cubano está hablando con nosotros y están en serios problemas, como saben. No tienen dinero; no tienen nada en este momento. Pero están hablando con nosotros, y quizá tengamos una toma amistosa de Cuba. Muy bien podríamos terminar teniendo una toma amistosa de Cuba", dijo el mandatario a la prensa.

Trump insiste

El jueves, el diario Miami Herald, vinculado al exilio cubano de Miami, informó que funcionarios del Departamento de Estado de EEUU se reunieron con Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, al margen de la Conferencia de la Comunidad del Caribe (Caricom), para negociar cambios económicos y políticos en la isla.

Las declaraciones del presidente se produjeron pocos días después de que guardafronteras cubanos repelieran el ataque desde una embarcación, que intentaba infiltrar un grupo mercenario en la isla. Cuatro personas fueron abatidas, incluido un ciudadano estadounidense.

Medidas contra Cuba

El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza a EEUU a imponer aranceles a las importaciones provenientes de países que suministren petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia, al alegar una supuesta amenaza a la seguridad nacional estadounidense por parte de la isla.

(En base a Sputnik y CNN)

