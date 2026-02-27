Unión Europe anuncia inicio de aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

"La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional", apuntó Von der Leyen, y se refirió a que, "de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento".

Para Uruguay en mayo

Mientras tanto, el canciller Mario Lubetkin señaló que el acuerdo de libre comercio comenzará a regir para Uruguay y Bruselas a partir de mayo.

"Una vez que la documentación nuestra sea aceptada (por la UE), seguramente a partir del primer día de mayo empezarán a entrar algunos productos uruguayos sin aranceles. Me refiero a la carne de la cuota Hilton (un cupo de 5.600 toneladas anuales), madera, aceites, y lana. Y nosotros comenzaremos a recibir de la UE fruta fresca que no va a afectar la producción local para nada. Después se van a ir eliminando gradualmente millones y millones de dólares en aranceles para otros productos", dijo Lubetkin en rueda de prensa.

Más temprano este viernes, el presidente Yamandú Orsi, y su homólogo de Argentina, Javier Milei, promulgaron las leyes de ratificación del acuerdo que habían sido aprobadas por sus respectivos parlamentos el jueves.

El texto del tratado establece que el intercambio comercial puede entrar en vigor de forma bilateral, sin necesidad de esperar a que todos los miembros del Mercosur lo ratifiquen a nivel parlamentario.