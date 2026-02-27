Unión Europe anuncia inicio de aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, luego de que Argentina y Uruguay completaran su ratificación.
"Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por lo tanto, durante las últimas semanas, he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional", afirmó Von der Leyen en una declaración sin preguntas en la sede de la Comisión Europea y que fuera consignada por la Deutsche Welle.
Recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur.
"La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional", apuntó Von der Leyen, y se refirió a que, "de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento".
Para Uruguay en mayo
Mientras tanto, el canciller Mario Lubetkin señaló que el acuerdo de libre comercio comenzará a regir para Uruguay y Bruselas a partir de mayo.
"Una vez que la documentación nuestra sea aceptada (por la UE), seguramente a partir del primer día de mayo empezarán a entrar algunos productos uruguayos sin aranceles. Me refiero a la carne de la cuota Hilton (un cupo de 5.600 toneladas anuales), madera, aceites, y lana. Y nosotros comenzaremos a recibir de la UE fruta fresca que no va a afectar la producción local para nada. Después se van a ir eliminando gradualmente millones y millones de dólares en aranceles para otros productos", dijo Lubetkin en rueda de prensa.
Más temprano este viernes, el presidente Yamandú Orsi, y su homólogo de Argentina, Javier Milei, promulgaron las leyes de ratificación del acuerdo que habían sido aprobadas por sus respectivos parlamentos el jueves.
El texto del tratado establece que el intercambio comercial puede entrar en vigor de forma bilateral, sin necesidad de esperar a que todos los miembros del Mercosur lo ratifiquen a nivel parlamentario.