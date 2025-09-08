Al menos seis personas muertas en ataque contra un ómnibus en Jerusalén

Testigos informaron a la radio estatal Kan que los atacantes se subieron a un autobús de línea y comenzaron a disparar dentro de él y continuaron haciéndolo también contra la gente que huía corriendo.

En las imágenes difundidas por los servicios de emergencias se distingue que los atacantes usaron un arma conocida como "Carlo" o Carl Gustav, una ametralladora improvisada fabricada por pequeños talleres en los territorios palestinos.

Se cerraron los pasos entre Cisjordania e Israel al poco tiempo del ataque, según fuentes de seguridad, y el Ejército israelí comunicó haber rodeado varias zonas de las afueras de Ramala, de donde se sospecha que provienen los atacantes.

Un español entre las personas muertas

Uno de los seis muertos en el atentado de este lunes en Jerusalén es Yaakov Pinto, un joven español de Melilla, anunció el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Mi más enérgica condena al atentado ocurrido esta mañana en Jerusalén Este. Quiero trasladar mis condolencias al pueblo israelí y, en especial, a los familiares de las víctimas, entre las que se encuentra el ciudadano español Yaakov Pinto", escribió en su cuenta de la red social X.

Según el canal RTVE, Pinto es un joven de 25 años de la ciudad española de Melilla que vivía en Israel.

(Sputnik)