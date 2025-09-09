Xi Jinping hace tres propuestas del BRICS para impulsar la solidaridad y la cooperación

En las últimas horas, el presidente de China, Xi Jinping, participó en una cumbre virtual del BRICS y pronunció un importante discurso. Xi urgió a los países del bloque a impulsar la solidaridad y la cooperación y a construir una economía global abierta. La cumbre estuvo presidida por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
En una declaración titulada "Avanzando hacia Adelante con Solidaridad y Cooperación", Xi Jinping advirtió que el hegemonismo, el unilateralismo y el proteccionismo son cada vez más rampantes. Por ello, urgió al BRICS a fomentar la apertura, la inclusión y la cooperación de beneficios compartidos, a defender el multilateralismo y el sistema de comercio internacional y a construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. En este sentido, el mandatario chino hizo tres propuestas.
Las propuestas de Xi Jinping
1) Instó a salvaguardar el sistema internacional centrado en la ONU y el orden global basado en el derecho internacional para consolidar los cimientos del multilateralismo.
2) Llamó a persistir en la apertura y la cooperación de beneficio mutuo para proteger el orden económico y comercial.
3) Urgió a fomentar las sinergias para el desarrollo común.
La cumbre también contó con la participación de los presidentes de Rusia, Sudáfrica, Egipto, Irán e Indonesia, así como del príncipe heredero de Abu Dabi y representantes de India y Etiopía.