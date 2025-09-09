Xi Jinping hace tres propuestas del BRICS para impulsar la solidaridad y la cooperación

En una declaración titulada "Avanzando hacia Adelante con Solidaridad y Cooperación", Xi Jinping advirtió que el hegemonismo, el unilateralismo y el proteccionismo son cada vez más rampantes. Por ello, urgió al BRICS a fomentar la apertura, la inclusión y la cooperación de beneficios compartidos, a defender el multilateralismo y el sistema de comercio internacional y a construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. En este sentido, el mandatario chino hizo tres propuestas.