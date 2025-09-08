Hacete socio para acceder a este contenido

Derecho Humanos falleció | Rosa Roisinblit | Abuelas de Plaza de Mayo

Tristeza

Falleció Rosa Roisinblit, símbolo de la lucha por la memoria y los derechos humanos

A los 106 años falleció la presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, referente incansable en la búsqueda de nietos y nietas apropiados por la dictadura.

 Juan Mabromata / AFP
Por Redacción de Caras y Caretas

Rosa Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo y figura central en la lucha por los derechos humanos en Argentina, falleció a los 106 años. Su vida estuvo marcada por una tragedia personal —la desaparición de su hija embarazada en 1978— que la convirtió en una de las voces más firmes contra los crímenes de la dictadura militar y en un emblema de la búsqueda de verdad y justicia.

Nacida en 1919 en Moisés Ville, provincia de Santa Fe, e hija de colonos judíos, Rosa fue partera de profesión, pero su nombre quedó ligado a la historia de Abuelas de Plaza de Mayo, organización a la que se unió tras el secuestro de su hija Patricia y su yerno, José Manuel Pérez Rojo, a manos de la Fuerza Aérea. Patricia, que estaba embarazada de ocho meses, dio a luz en cautiverio a Rodolfo Fernando, uno de los nietos recuperados décadas más tarde.

La tragedia personal de Rosa se transformó en motor de lucha. Participó desde los inicios de Abuelas, en aquellos encuentros clandestinos donde un grupo de mujeres simulaba festejar cumpleaños en confiterías mientras elaboraba denuncias para organismos internacionales. Fue parte de la generación fundadora que logró visibilizar internacionalmente el robo de bebés durante el terrorismo de Estado.

Su historia también es la de la perseverancia. En el año 2000, tras más de dos décadas de búsqueda, pudo abrazar a su nieto Guillermo, apropiado por un integrante de la Fuerza Aérea. El reencuentro, relatado como uno de los momentos más conmovedores en la historia de Abuelas, reforzó su convicción de que la tarea colectiva estaba por encima de la experiencia personal, no sólo buscaba a los suyos, sino a todos los nietos y nietas desaparecidos.

Rosa nunca abandonó su militancia

Con Estela de Carlotto y “Chicha” Mariani, Roisinblit fue imprescindible en la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, instrumentos que permitieron identificar a decenas de nietos y nietas restituidos a sus familias.

De carácter firme, pero con un estilo cercano y entrañable, Rosa nunca abandonó su militancia. Solía decir que la democracia debía ser una práctica viva, y reclamó a todos los gobiernos constitucionales el avance en los juicios por delitos de lesa humanidad.

“Sólo nos quedan palabras de agradecimiento por su entrega, su solidaridad y el amor con el que buscó a los nietos y nietas hasta el final”, la despidieron desde Abuelas de Plaza de Mayo.

Su nieta Mariana publicó una foto con ella y un mensaje breve: “Para mí sos eterna”. Su nieto Guillermo, por su parte, expresó: “Más allá de la tristeza que siento, me alivia pensar que después de 46 años vuelve a encontrarse con mi mamá y con su gran amor, mi abuelo Benjamín”.

El entierro tuvo lugar este domingo 7 de setiembre en el cementerio de La Tablada. Rosa Roisinblit se fue con la serenidad de haber cumplido su deber. Su legado continuará vivo en cada nieto y nieta que aún falta recuperar y en cada voz que siga exigiendo memoria, verdad y justicia.

