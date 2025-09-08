Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

medidas contra el genocidio

Crisis diplomática: España retira embajadora de Israel ante acusaciones israelíes

Para el gobierno de Israel desde España se lleva adelante una campaña antiisraelí para desviar la atención de problemas internos.

Pedro Sánchez retiró embajadora en Israel.

 Foto: La Moncloa via FocoUy
El canciller de España, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora del país en Israel, Ana María Solomon, en respuesta a las acusaciones presentadas contra dos ministras españolas, informó el canal de televisión Antena 3.

Más temprano, el ministro de Exteriores de Israel, Guideon Saar, anunció la imposición de sanciones personales contra la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por su posición antiisraelí.

"El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llama a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon, ante las 'calumniosas' acusaciones vertidas hacia España y las 'inaceptables medidas' contra Yolanda Díaz y Sira Rego, a las dos ministras se les prohíbe entrar en Israel", señala el medio.

España contra el genocidio

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, presentó este mismo día nueve medidas contra Israel en relación con la situación en Gaza. Entre ellas figura la aprobación de una ley que formalizará el embargo de armas a Israel, vigente desde octubre de 2023.

Además, España cerrará sus puertos para los barcos que transporten combustible destinado al Ejército israelí, y su espacio aéreo para las aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. Las personas "directamente implicadas en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza" no podrán acceder al territorio español.

Asimismo, España prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.

Acusaciones en Israel

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Guideon Saar, acusó a España de antisemitismo este lunes después de que su primer ministro, Pedro Sánchez, anunciara nueve medidas destinadas a detener lo que denominó "genocidio en Gaza".

"El intento del gobierno corrupto de Sánchez de desviar la atención de los graves escándalos de corrupción mediante una continua campaña antiisraelí y antisemita es transparente", publicó Saar en la plataforma social X.

También afirmó que a la vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, se le prohibiría la entrada a Israel, que "no mantendrá ningún contacto con ella".

"Hoy hemos marcado una línea roja aquí, demostrando que no les toleraremos más", añadió Saar durante una rueda de prensa en Budapest con su homólogo húngaro, Peter Szijjarto.

Denunció tanto a España como a Francia, afirmando que "si están tan entusiasmados con establecer un Estado palestino, tienen vastos territorios (...) y pueden hacerlo en su propio territorio".

Las medidas anunciadas por Sánchez incluyen un embargo de armas a Israel y la prohibición de que los buques que transporten combustible para el ejército israelí utilicen puertos españoles.

(Sputnik)

