Dos uruguayas navegan en la flotilla solidaria que se dirige a la Franja de Gaza

La flotilla, integrada por unos 50 barcos de diversos tipos, es una iniciativa de solidaridad internacional que busca romper el bloqueo impuesto por Israel y abrir un corredor humanitario para salvar vidas humanas.

Condena a los crímenes de Israel

Días pasados, el movimiento sindical reafirmó su condena "al genocidio contra el pueblo palestino y el bloqueo a la ayuda humanitaria que está llevando al paroxismo la catástrofe humanitaria en Gaza. Los delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de extrema derecha del Estado de Israel deben cesar de inmediato y los responsables de su perpetración deben ser juzgados y castigados con contundencia·.

Global Sumud Flotilla se dfefine en su página web como "una coalición de personas comunes y corrientes —organizadores, humanitarios, médicos, artistas, clérigos, abogados y marinos— que creen en la dignidad humana y en el poder de la acción no violenta".

Precisa que en junio lanzaron una movilización coordinada a nivel mundial por tierra, mar y aire. "En verano, volvemos con una estrategia unificada: un objetivo y una coordinación global como nunca antes", agrega.

"Nuestros esfuerzos se basan en décadas de resistencia palestina y solidaridad internacional. Aunque pertenecemos a diferentes naciones, religiones y creencias políticas, nos une una sola verdad: el asedio y el genocidio deben terminar", concluyen.